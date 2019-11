PAU: Postin vuokratyöntekijöitä painostetaan, liitto väittää työnantajan teettäneen aitaan reiän Liedon pakettikeskuksessa

Jarkko Sirkiä

Lakko koskee aluksi postinjakelua, käsittelyä ja kuljetusta.

Postilakko alkoi tänään, ja sen on määrä kestää jopa neljä viikkoa. Posti- ja logistiikka-alan unionin (PAU) puheenjohtajan Heidi Niemisen mukaan osassa Postin työpaikoista vuokratyöntekijöitä on lakosta huolimatta mennyt aamulla töihin.

Esimerkiksi Varsinais-Suomessa Liedon pakettikeskuksessa vuokratyöntekijöitä on Niemisen mukaan mennyt aidanreiästä sisään, hän kertoo.

"Sieltä on kuvamateriaalia, että työnantaja oli tilannut miehet leikkaamaan keskuksen ympärillä olevaan verkkoaitaan uuteen kohtaan reiän, jotta lakkovahdit eivät pääse vuokratyöntekijöiden kanssa keskustelemaan", Nieminen sanoo.

PAUn tietojen mukaan vuokratyöntekijöitä Liedossa olisi yhteensä 17. Nieminen on pahoillaan heidän puolestaan, hän sanoo heidän joutuneen kovan painostuksen alle. Niemisen mukaan nollatuntisopimuksella töitä tekeville on kerrottu, että jos ei mene töihin, tunteja ei tule ikinä.

Suurimmassa osassa työpaikoista on Niemisen mukaan töissä vain suojatyöntekijät eli ne, jotka hoitavat terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä lähetyksiä.

"Postin omien työntekijöiden osalta näyttää, että ottavat tilanteen niin vakavasti, että siellä ovat kaikki lakossa mukana."

STT ei ole tavoittanut Postia tai työnantajapuolta edustavaa Paltaa kommentoimaan lakon vaikutuksia.

Lakko koskee alkuun postinjakelua, käsittelyä ja kuljetusta. Lakossa on alkuvaiheessa noin 9 000 työntekijää. Jos osapuolet eivät pääse sopuun, työtaistelutoimet laajenevat kahden viikon päästä myös toimihenkilö- ja myymälätehtäviin.

Lakko voi aiheuttaa viikkojen viivästymisiä postinjakelussa. Sanomalehtien varhaisjakelun on määrä toimia normaalisti.

PAU ilmoitti ensimmäisestä, kahden viikon mittaisesta lakosta lokakuussa. Eilen se kertoi uusista työtaistelutoimista, jotka venyttäisivät postilakon 8. joulukuuta asti.

Osapuolet tapaavat toisensa seuraavan kerran valtakunnansovittelijan johdolla ylihuomenna keskiviikkona.

PAU ei ole hyväksynyt Postin päätöstä vaihtaa noin 700 pakettilajittelijaa toisen työehtosopimuksen piiriin marraskuun alusta alkaen. Posti on pitänyt kiinni vaihdoksesta. Lakko varmistui, kun työehtosopimusneuvottelut valtakunnansovittelijan johdolla päättyivät tuloksettomina edellisessä tapaamisessa torstaina. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala arvioi tuolloin tilannetta vaikeaksi.

"Osapuolten väliset näkemyserot ovat niin suuret, ettei työriitaa pystytty ratkaisemaan", hän totesi tiedotteessa.

Joulukortit on vielä mahdollista saada jouluksi perille, vaikka postialan lisälakot toteutuisivat, Postista kerrottiin eilen.

Postin poikkeustilannejohtaja Jarmo Ainasoja kertoi STT:lle, kaiken kaikkiaan lisälakot tulevat kuitenkin kasvattamaan paperipostin toimitusaikoja.

"Aiemmin arvioimme, että kahden viikon lakon jälkeen printtipostin toipuminen kestää viikkoja. Nämä uudet lakot tietty kasvattaisivat sitä toipumisaikaa", hän kertoi.

Postin mukaan lisälakkojen kaikkia vaikutuksia on vielä vaikea arvioida. Pakettilähetysten tilannetta arvioidaan Postissa tällä viikolla.

Ilmailualan unioni jätti jo viime viikolla ennakkoilmoituksen myötätuntotyötaisteluista. Tukitoimet kohdistuvat postin käsittelyyn lentoasemilla. Niin ikään Merimies-Unioni on luvannut tukea lakkoa.

Myös muun muassa muilta kuljetusalan liitoilta odotetaan tukea postilaisten lakolle. Kukin liitto päättää itse tukitoimien laajuudesta.

Posti on varoittanut, että lakko voi vaikuttaa merkittävästi yhtiön tämän vuoden tulokseen. Loppuvuosi ja joulusesonki ovat tärkeät Postin tulokselle.

Yhtiö kertoi lokakuun lopussa julkistetussa osavuosikatsauksessaan, että sillä on ollut "laatuhaasteita" loppukesästä ja alkusyksystä. Syiksi Posti kertoi henkilöstövajeen, rekrytointiongelmat ja laittomat lakot.

Postin tilanne on viime viikkona ollut julkisuudessa myös siksi, että yhtiön toimitusjohtaja Heikki Malinen ilmoitti erostaan lokakuun alussa. Ennen eroa kohuttiin Malisen korkeista ansioista. Hänen palkkansa ja palkkionsa olivat viime vuonna melkein miljoona euroa.

Kirjepostin määrä on ollut selvässä laskussa jo vuosia, ja tämä on aiheuttanut yhtiölle paineita muuttaa ja tehostaa toimintaansa. Esimerkiksi huhti–kesäkuussa osoitteellisten kirjeiden jakelumäärä väheni 13 prosenttia vuoden takaisesta. Paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnat puolestaan ovat kasvattaneet liikevaihtoaan. Posti on myös laajentanut pakettiautomaattiverkostoaan voimakkaasti.

Eronsa yhteydessä Malinen kertoi täyttäneensä omistajan asettamat tavoitteet eli pitänyt Postin kannattavana, varmistanut yhtiön tulevaisuuden ja saattanut Postin pörssilistauskuntoon.

Valtio omistaa suoraan Posti Groupin osakkeista 50,1 prosenttia. Loput osakkeet ovat valtion sijoitus- ja kehitysyhtiön Vaken omistuksessa.

Valtionyhtiöiden omistajapolitiikkaa johdetaan valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastossa. Vastuuministeri on kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.).