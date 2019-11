Varhaisjakelu voisi tuoda MT:n monille tilaajille postilakon aikana, mutta tietotekninen urakka olisi valtava – selvittely jatkuu

MT:tä kustantavan Viestilehdet Oy:n vt. toimitusjohtajan Petri Nummisen mielestä Suomessa on liikaa päällekkäisiä jakelijoita.

Jarkko Sirkiä

Varhaisjakelu toimii myös postilakon aikana. Posti vastaa lehtien varhaisjakelusta vain pienessä osassa Suomea.

Maaseudun Tulevaisuuden kustantaja Viestilehdet Oy jatkaa selvitystä siitä, kuinka suuri osa painetusta MT:stä voitaisiin jakaa varhaisjakelussa postilakon aikana.

"Varhaisjakelu kattaa merkittävän osan Suomea. Siinä saataisiin lehti aamuksi suurimmalle osalle tilaajista", toteaa Viestilehtien vt. toimitusjohtaja Petri Numminen.

Nummisen mukaan varhaisjakeluun siirtyminen ei onnistu noin vain. Ongelmia asettavat aikataulut ja tilaajatietojen siirto tietojärjestelmien välillä.

"Postilla on varhaisjakelu vain pienessä osassa maata. Pääosin siitä vastaavat eri lehtitalojen omistamat jakeluyhtiöt. Jokaisella on oma katurekisterinsä. Tilaajatietojen siirto on teknisessä mielessä aikaa vievä urakka."

Nummisen mukaan nyt selvitetään, löytyisikö tietojen siirtämiseen jokin oikopolku. Hän uskoo, että muissa yhtiöissä on kyllä halukkuutta MT:n jakamiseen.

Viestilehtien asiakaspalvelussa on ollut toistaiseksi varsin rauhallista.

"Ihmiset lukevat lehteä verkosta ja todennäköisesti odottavat milloin lakko päättyy."

Samaan aikaan kun Postin työntekijät lakkoilevat, Posti käy asiakkaidensa kanssa neuvotteluja tulevista jakeluhinnoista.

MT:n tietojen mukaan Posti on esittänyt monille asiakkailleen enimmillään lähes 10 prosentin hinnankorotuksia.

Numminen arvioi, että lakon aiheuttama jakelun keskeytys vaikuttaa hintaneuvotteluihin jonkin verran.

"Totta kai lakko vaikuttaa jonkin verran. Kuluttajat lopulta maksavat tilaushinnassaan jakelukustannukset. Nähtäväksi jää, miten lakon vaikutus kumuloituu sopimushintaan."

Kun lehteä ei paineta lakon aikana, painokustannukset vähenevät hieman. Tappiota julkaisijalle tuottaa, että ilmoituksia jää julkaisematta.

"Henkilökohtaisesti toivon, että lakko päättyy pian. On turhaa vielä spekuloida sen taloudellisista vaikutuksista."

Nummisen mielestä kaiken kaikkiaan Suomessa jakelussa on liikaa päällekkäisyyksiä.

"Tilanne on Suomessa kohtuuton. Pahimmillaan postilaatikolle menevät kolmet jäljet: Varhaisjakelu, postin peruspalvelu ja joissain taajamissa käy vielä osoitteettoman mainonnan jakaja. Pitkässä juoksussa tilanne on kestämätön. Kun postin määrä vähenee, yhdistämisiä tarvitaan."