Maatalousmuseo Sarka valitsi seuraavaksi teemaksi sään – näyttelyssä voi testata kuinka pärjäisi katovuosien viljelijänä

Suomen maatalousmuseo Sarka

Heinätöitä 2010 maatalousmuseon edustalla. Kyseisenä vuonna talkoosää oli mitä mainioin. Osalla talkoisiin saapuvista on tapana pukeutua vanhoihin työvaatteisiin.

Loimaalla sijaitsevan Suomen maatalousmuseon uuden näyttelyn teemana on "Hyvän sään aikana". Näyttely avautuu tammikuun lopulla ja kestää vuoden loppuun.

Teema viittaa maataloustöihin, kuinka niihin on aina hyvä tarttua hyvän sään aikaan, mutta myös ajankohtaiseen ongelmaan, ilmastonmuutokseen.

Näyttelyn kävijälle selviää mitä ilmaston lämpeneminen tarkoittaa suomalaiselle maataloudelle.

Suomalaista ilmastoa ja maataloutta esitellään pitkällä aikavälillä. Näyttelyssä voi esimerkiksi testata tietovisapelin avulla, kuinka hyvin olisi pärjännyt 1800-luvun maanviljelijänä katovuosien aikaan.

"Ratkaisujen myötä selviää, tulisiko nälkä tai joutuisiko lopulta kerjuulle", museolehtori Kirsi Laine sanoo.

Esille tulee esineistöä, jotka on käytetty sään tarkkailuun ja erilaisia sään ääniä voi kuunnella. Myös suullista kansanperinnettä sääsanoista esitellään.

Suomen maatalousmuseo Sarka on valtakunnallinen maatalouden erikoismuseo, joka on ollut avoinna yleisölle vuodesta 2005. Museon kokoelma-, näyttely- ja tapahtumatoiminta on aktiivista ja museon pyrkimyksenä on tarjoilla maatalouden historiaa ymmärrettävästi eri kohderyhmille.



Vuosittain museossa on noin 35 000 kävijää.