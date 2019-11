Diabetes saattaa aiheuttaa myös sokeutta – Suomessa on lähes tuhat diabeteksen vuoksi näkövammautunutta

Lari Lievonen

Diabeteksen hyvällä ja oikein ajoitetuilla hoidolla voidaan useimmiten estää vakavan näkövamman kehittyminen.

Diabeetikoiden on tärkeää seurata verensokerin ohella myös silmiensä kuntoa, sillä tauti voi aiheuttaa vakavia näkövammoja tai jopa sokeutta.

Diabetesta sairastaa jopa puoli miljoonaa suomalaista, ja tyypin 2 diabetesta sairastavien määrä kasvaa jatkuvasti. Moni diabetesta sairastava ei ole taudistaan tietoinen, sillä tyypin 2 diabetes on alkuvaiheessa oireeton.

Suuri osa suomalaisista ei myöskään tiedä diabeteksen vaikuttavan näköön. Silmälasifirma Specsaversin mukaan jopa yhdeksän kymmenestä suomalaisesta tuntee jonkun diabetesta sairastavan, mutta tästä huolimatta lähes kolmannes ei tiedä, että diabetes voi aiheuttaa sokeutta.

"Diabeettinen retinopatia on verkkokalvosairaus, joka kehittyy diabeteksen liitännäissairautena pikku hiljaa. Koska silmässä tapahtuvat muutokset ovat pitkään oireettomia, saattaa diabeetikosta tuntua, ettei silmien säännöllinen tarkastuttaminen ole kovin tärkeää", Specsaversin Suomen maajohtaja Erkki Tala toteaa tiedotteessa.

Diabeettinen retinopatia on yksi tärkeimmistä työikäisten näkövammaisuuden syistä. Näkövammarekisterin mukaan Suomessa on lähes tuhat diabeteksen vuoksi näkövammautunutta ja lähes 2 000 diabetesta sairastavaa näkövammaista.

"Vielä 1980-luvulla diabeettinen retinopatia aiheutti näkövamman keskimäärin 39 vuoden iässä. Tästä on tultu pitkälle, mutta 2000-luvulla hyvä kehitys on pysähtynyt. Tähän on vaikuttanut diabeteksen yleistyminen: diabetes tulee yhä nuoremmille, ja siten diabeettisen retinopatian riski on kasvanut", toteaa tutkimuspäällikkö Matti Ojamo Näkövammaisten liitosta.

Diabeteksen hyvällä ja oikein ajoitetuilla hoidolla voidaan useimmiten estää vakavan näkövamman kehittyminen. Parhaita keinoja ehkäistä diabeettisen retinopatian ilmaantumista ja etenemistä ovat verensokerin ja verenpaineen pitäminen mahdollisimman lähellä normaalia sekä säännöllinen silmänpohjien seuranta.

"Noin puolet suomalaisista ei usko tai tiedä, että diabetes voidaan havaita silmänpohjan kuvauksessa. Monien sairauksien ensimmäiset merkit voivat kuitenkin näkyä silmistä, ja näin on myös diabeteksen kohdalla", sanoo Tala.

14. marraskuuta on Maailman diabetespäivä.