Ministereille vaatimus: Postin jakeluhinnat jäädytettävä

Jarkko Sirkiä

Ministereiltä vaaditaan paikallislehtien toimintaedellytyksien turvaamista koko maassa.

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paaterolle (sd.) ja liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinille (sd.) välitetään perjantaina kirjelmä paikallislehtien toimintaedellytyksien turvaamisesta.

Kirjelmän välittää delegaatio, johon kuuluu edustajia Itä-Lapin kuntayhtymästä, yrittäjäyhdistyksistä ja paikallislehdistä.

Paikallislehtien edustajien tarkoituksena on välittää viesti, että valtiota vaaditaan puuttumaan sanomalehtien jakelujen hintoihin. Hinnat on jäädytettävä vuoden 2016 tasolle.

"Sen jälkeen on lähdettävä pohtimaan toimenpiteitä, joilla sanomalehtien jakelutoiminta eriytetään omaksi, ei voittoa tuottavaksi yhtiöksi Postilla. Tämä on ainut toimi, jolla tiedonvälittäminen ja kansalaisten perusoikeudellinen tiedonsaanti julkisen- sekä yksityisen sektorin asioista turvataan. Samalla turvataan myös alalla olevien tuhansien ihmisten työpaikat, joko suoraan tai välillisesti", tahot kertovat tiedotteessa.

Itä-Lapin kuntayhtymä ja yrittäjäyhdistykset vaativat, että paikallislehtien toimintaedellytykset turvataan koko Suomessa.





Tahot välittävät kirjelmän, jossa esitetään, että: "Kansalaisten tiedon saanti on kaventunut merkittävästi Pohjois- ja Itä-Suomessa, mutta myös koko maassa samaan aikaan, kun tiedonvälityksen tarpeet ovat vain kasvaneet."

He nostavat tiedotteessa esille, että "paikallislehti on korvaamaton tiedonvälittäjä kunnille, seurakunnille, yhdistyksille ja yrityksille sekä korvaamaton elinvoimatekijä alueellaan. Paikallislehdet ovat elintärkeitä ikääntyvälle väestölle. Lehdillä on merkittävä sosiaalinen, sivistyksellinen ja yhteisöllinen tehtävä sekä yhteiskunnallinen tehtävä puolustaa demokratiaa."