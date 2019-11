Vasemmistoliiton Andersson haluaisi hoivayhtiöiden laiminlyömille vanhuksille korvauksia

Vasemmistoliiton puoluekokouksessa puhunut Andersson sanoi, että hoivakonsernien kanssa täytyy sopia tuntuvat sopimuskorvaukset maksettavaksi silloin, kun hoitoa ei toteuteta sovitun mitoituksen mukaan. LEHTIKUVA / AKSELI MURAJA

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan hoivayhtiöiden laiminlyömät vanhukset ansaitsevat korvauksen kokemuksistaan. Vasemmistoliiton perjantaina alkaneessa puoluekokouksessa puhunut Andersson sanoi, että hoivakonsernien kanssa täytyy sopia tuntuvat sopimuskorvaukset maksettavaksi silloin, kun hoitoa ei toteuteta sovitun mitoituksen mukaan.

Korvaukset kuuluisivat sekä hoivakotien vanhuksille että kunnille, puheenjohtaja katsoo.

Andersson esitti myös huolensa terveys- ja hoiva-alan yritysten harjoittamasta verovälttelystä.

"Skandaaliyhtiö Esperi Caren emoyhtiö ei ole maksanut lainkaan yhteisöveroa Suomeen kolmen viime vuoden aikana. Siis samaan aikaan, kun me olemme ohjanneet Esperi Carelle verorahojamme, tämä yritys on laiminlyönyt ikäihmisten oikeuden laadukkaaseen ja inhimilliseen hoivaan", hän sanoi.

Nykyiset uhkasakot eivät hyödytä todellisia kärsijöitä, hän katsoo.

Puhe alkoi puolisen tuntia myöhässä aikataulusta, ja monessa mediassa ennakkoon saatu puhe ehdittiin julkaista ennen sen alkua.

Andersson kommentoi puheessaan myös Suomen poliittisen kentän muutosta. Hänen mukaansa oppositiopuolueet näyttävät löytäneen toisensa vanhoillisten arvojen ja kurjistavan talouspolitiikan kannattajina.

"Suomessa on oikeastaan vain yksi yhtenäinen oppositio, joka on arvokonservatiivinen ja talousoikeistolainen. Audi-miesten asemaa ajavat kokoomuslaiset ovat saaneet rinnalleen mersupersut", Andersson sanoi.

Hän ihmetteli myös viime päivien keskustelua sen jälkeen kun eduskunnan apulaisoikeusasiamies linjasi, että koulun yhteisiä joulujuhlia ei voi järjestää kirkossa jumalanpalveluksen kaavalla. Anderssonin mielestä kokoomus lähti laukalle siitä, ettei lapsia saisi enää viedä joulukirkkoon ja kouluissa enää laulaa Enkeli taivaan, vaikka apulaisoikeusasiamiehen päätös vain toteaa vallitsevan nykytilan.

Hän ihmettelee myös perussuomalaisten viime viikolla käynnistämää keskustelua, jossa se käytti hallituksen kyselytunnin väittääkseen, että pykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma.

"Sen sijaan, että perussuomalaiset vaatisivat parannuksia tavallisten suomalaisten arkeen, vaativat rikoksesta tuomitut kansanedustajat, että laki, jonka rikkomisesta heidät on tuomittu, pitäisi kumota."

Anderssonin mukaan vasemmistoliitto on heti hallituskauden aluksi saanut läpi monia keskeisimmistä tavoitteistaan. Näitä ovat muun muassa aktiivimallin leikkurin ja velvoitteiden purkaminen, yhdenvertaisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen, investoinnit koulutukseen sekä panostukset luonnonsuojeluun.

Puoluekokous kestää sunnuntaihin ja järjestetään Kuopiossa. Andersson jatkaa puolueen johdossa, sillä hänelle ei ole ilmaantunut vastaehdokkaita.

Puoluesihteeri sen sijaan voi vaihtua johtajavalintojen yhteydessä, sillä STT:n haastattelemat piirijohtajat uskovat valinnasta tulevan tiukan.

Nykyinen puoluesihteeri on Joonas Leppänen. Hänen vastaehdokkaansa on niin ikään puoluetoimistossa työskentelevä järjestö- ja kuntapoliittinen asiantuntija Mikko Koikkalainen.

Puoluekokousedustajia on kolmisensataa.

Varapuheenjohtajisto menee puoluekokouksessa vaihtoon. Ehdolle asettuneista viisi on suurelle yleisölle tuntematonta, kuudes on kansanedustaja Jussi Saramo. Ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Sarkkinen ei hae jatkokautta. Sarkkinen odottaa lasta ja on jäämässä vanhempainvapaalle marraskuussa. Sarkkisen on tarkoitus aloittaa Aino-Kaisa Pekosen (vas.) jälkeen sosiaali- ja terveysministerinä hallituskauden puolivälissä.

STT:n haastattelemista piirijohtajista usea piti tärkeänä, että varapuheenjohtaja olisi kansanedustaja, koska puoluejohtaja on ministeri.

"Varsinkin kun Li on ministerinä ja älyttömän kiireinen, voi olla, että pitää olla valmis kommentoimaan kaikkea, mitä eduskuntatalossa tapahtuu", kommentoi esimerkiksi Lapista Henri Ramberg.