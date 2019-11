Jyväskylä tiivistää kouluverkkoaan – Saarenmaan koulu on taas lakkautusuhan alla

Jyväskylän kaupunki on lakkauttanut lähes kaikki pienet maaseutukoulunsa 2000- ja 2010-luvuilla.

Saarenmaan koulun oppilasmäärän on arvioitu nousevan parin vuoden ajan mutta kääntyvän laskuun 2020-luvun puolivälissä. Nyt 1.–4.-luokkalaisia oppilaita on 43.

Saarenmaan kyläkoulu Jyväskylässä on päätynyt jälleen lakkautuslistalle.

Kylä taisteli alkuvuodesta jatkoaikaa lakkautusuhan alla olevalle koululleen.

Jyväskylän sivistyslautakunta oli esittänyt joulukuussa 43-oppilaisen, noin 15 kilometrin päässä kaupungin keskustasta sijaitsevan koulun sulkemista. Kyläläiset eivät tätä nielleet, vaan nousivat äänekkääseen vastarintaan.

Lopulta paine kaupunkia kohtaan kasvoi riittävän suureksi ja koulu sai jatkoaikaa.

Nyt Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko (vihr.) ajaa koulun sulkemista.

”Kaupunginjohtaja Timo Koiviston talousarvioesityksessä on suora kirjaus siitä, että Saarenmaan koulun toiminta lakkaa. Valtuuston hyväksymässä palveluverkkoselvityksessä linjataan, että kun Savulahden uusi koulu valmistuu, Saarenmaasta voidaan luopua.”

Saarenmaan koulun oppilasmäärän on arvioitu nousevan parin vuoden ajan mutta kääntyvän laskuun 2020-luvun puolivälissä.

”Koulu on pieni, joten pedagogisesti se ei ole paras mahdollinen ympäristö. Siitäkään ei päästä mihinkään, että rakennus on peruskorjauksen tarpeessa mahdollisimman pian.”

Vihreiden valtuustoryhmä kannattaa koulun lakkauttamista. Myös SDP on kääntynyt koulun sulkemisen kannalle. Kokoomuskin haluaa ajaa koulun alas.

Vielä alkuvuodesta sekä vihreät että SDP hyväksyivät Saarenmaan koululle jatkoaikaa. Nyt koulua ovat kaupunginhallituksessa puolustaneet enää keskusta ja perussuomalaiset.

Saarenmaan vanhempainyhdistyksen puheenjohtajan Sirpa Lohikallion mukaan kaupungin toiminta on vaikuttanut epämääräiseltä.

”Ensin puhuttiin pitkään sisäilmasta, mutta kun monien tutkimusten jälkeen mitään ongelmaa ei ole löytynyt, on alettu vedota talouteen, kouluverkkoselvitykseen ja milloin mihinkin. Tosiasia on se, että tätä koulua on ajettu jo vuosikaudet alas. Nyt, kun kevään vaalitkin ovat ohi, poliitikot runnovat päätöstä läpi.”

Saarenmaan vanhempainyhdistyksen ja kyläyhdistyksen jäsen Riikka Lamminpää harmittelee kaavoituspolitiikkaa.

"Kylä lähtisi nopeaan kasvuun, jos kaupunki ei jarruttaisi kaavoituspolitiikkaa. Maaseutukyliin ei anneta rakennuslupia ja koulut viedään.”

Saarenmaan oppilaat jakautuvat neljään kouluun, jos lakkautuspäätös menee läpi.

”Monien lasten koulumatka pitenee silloin yli kahteen tuntiin päivässä”, Saarenmaan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Annika Manninen sanoo.

Jyväskylän kaupunki on lakkauttanut lähes kaikki pienet maaseutukoulunsa 2000- ja 2010-luvuilla. Lopullinen päätös Saarenmaan koulun kohtalosta tehdään 25. marraskuuta.

Saarenmaan kylällä asuvat koululaisten vanhemmat RIikka Lamminpää (vas.), Annika Manninen ja Sirpa Lohikallio ovat taistelleet vuosikausia, jotta kyläkoulu saisi jatkaa toimintaansa.