Posti ei aio perua pakettilajittelijoiden sopimusvaihdosta – PAUlle lajittelijoiden asema on kynnyskysymys

Postin työkiistan sovittelu jatkuu keskiviikkona kello 13. LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Posti ei ole aikeissa kumota päätöstä siirtää 700 pakettilajittelijaa toisen työehtosopimuksen piiriin.

"Meidän näkökulmastamme tämä asia on käsitelty", yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoi STT:lle.

Kuusiston mukaan Posti on pettynyt työntekijöitä edustavan Posti- ja logistiikka-alan unionin (PAU) päätökseen hylätä valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan sovintoesitys Postin työkiistassa.

Kuusiston mukaan esitys olisi taannut yleisen linjan tason mukaisen palkankorotuksen 10 000 Postin työntekijälle.

Pakettilajittelijat siirtyivät PAUn sopimuksesta toisen työehtosopimuksen piiriin marraskuun alusta alkaen. Kuusiston mukaan siirto on ollut vastuullinen ja sillä on valtion omistajaohjauksen tuki. Uudessa sopimuksessa työnantajapuolta edustaa Medialiitto ja työntekijöitä Teollisuusliitto. Postin työkiistassa neuvotteluja käyvät Palvelualojen työnantajat Palta ja PAU.

Pakettilajittelijoiden asema on noussut PAUn ja Paltan välisten neuvottelujen keskeiseksi kiistakysymykseksi. PAU on edellyttänyt, että pakettilajittelijat palautetaan sen sopimuksen piiriin.

PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen sanoi valtakunnansovittelijan toimistolla tänään, että liitolle oli jo eilen selvää, ettei valtakunnansovittelija Piekkalan sovintoesitystä voida hyväksyä.

"Siinä on lista työehtosopimuksen heikennysesityksiä, jotka on tuotu sinne työnantajan aloitteesta. Sitten sieltä puuttuvat kaikki ne kysymykset, jotka ovat olleet meille tässä prosessissa tärkeitä, muun muassa työehtoasiat näiden 700 pakettilajittelijan osalta", Nieminen kertoi.

Hänen mukaansa sopu olisi toteutuessaan tarkoittanut pakettilajittelijoiden kohdalla selkeää palkkojen alennusta.

"Pakettilajittelijoiden osalta tämä olisi tarkoittanut 30–50 prosentin palkkojen leikkausta. Toki siellä olisi ollut hetken aikaa eli siirtymäajan verran tiettyjen palkanosien osalta kompensaatio, mutta kaikki muut työsuhteen ehdot olisivat heikentyneet välittömästi ja palkat siirtymäajan jälkeen kokonaisuudessaan", Nieminen sanoi.

Postin Kuusisto kiisti väitteen siitä, että palkat laskisivat uuden työehtosopimuksen piirissä.

"Työntekijöiden palkat on taattu 27 kuukaudeksi henkilökohtaisella tasolla", hän sanoi ja jatkoi uuden palkkamallin luomisesta:

"Olen täysin vakuuttunut, että 27 kuukauden kuluttua olemme onnistuneet luomaan mallin, joka on täysin turvallinen, eikä kenenkään palkka ole romahtamassa."

Myös työnantajapuolen Palta ilmaisi Postin tavoin pettymyksensä PAUn ratkaisuun. Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto katsoi, että sovintoehdotus olisi ollut kompromissi, johon PAUn olisi ehdottomasti kannattanut tarttua.

"Me olemme tulleet PAUta vastaan käytännössä näissä keskeisissä riitakysymyksissä. Palkat säilyvät entisellään, palkkarakenteet, keskeiset työsuhteen ehdot", Aarto sanoi.

"Tämä olisi ollut hyvin tasapainoinen ja kohtuullinen kokonaisuus pitkään jatkuneeseen riitaan. PAUn keskeiset elementit olisi nähdäkseni turvattu ja työnantajapuoli olisi saanut jonkin verran toiminnallista joustoa esimerkiksi työaikojen ja muiden järjestelyjen suhteen. Se olisi ollut myöskin vastausta näihin Postin ongelmiin", Aarto lisäsi.

Aarto syytti PAUta siitä, että PAU on koplannut työehtosopimusneuvotteluihin asian, joka ei sinne kuulu. Posti yhtiönä on Paltan jäsen, Posti Palvelut Oy on sen sijaan järjestäytynyt Medialiittoon.

"Meillä ei ole mahdollisuutta käydä neuvotteluita muiden kuin omien jäsentemme puolesta, eikä kysymys pakettilajittelijoiden siirrosta edes ole työehtosopimuksilla ratkaistava asia. Pakettilajittelijoiden tilanteen kytkeminen Paltan ja PAUn neuvotteluihin on puhdasta järjestöpolitiikkaa", Paltan toimitusjohtaja sanoi.

PAU näkee tilanteen toisin.

"Kysymys on näiden ihmisten työehdoista", Nieminen painotti.

Postin työriidan sovittelua jatketaan jo huomenna.

Seuraavan kerran tavataan huomenna keskiviikkona klo 13, valtakunnansovittelija Piekkala sanoi.

Media tiedusteli Piekkalalta aamupäivällä, miksi hän antoi alun alkaen sovintoesityksen, kun PAU oli kertonut todenneensa suoralta kädeltä, ettei ratkaisu kelpaa.

Sovittelija harkitsee, mitä sovittelija tekee, Piekkala tyytyi sanomaan.

Useat liitot ovat osoittaneet tukeaan PAUlle. Tuoreimpana mukaan tuli tänään Sähköliitto, joka ilmoitti käynnistävänsä tukilakon ensi maanantaina.

