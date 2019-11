Tässä ovat vuoden virkakoirat: Lex etsii räjähteitä ja aseita, Ainon avulla on paljastanut yli 1200 kiloa luvattomia elintarvikkeita

Suomen Kennelliitto/Jukka Pätynen

Vuoden sotakoira on kultainennoutaja Njord ”Lex”, jonka asemapaikkana on Upinniemen rannikkoprikaati.

Tänä vuonna vuoden virkakoiran arvonimen vastaanottavat poliisikoira Viksu, tullikoira Aino, rajakoira Cena, vankilakoira Tuisku ja sotakoira Lex.

Kaikki vuoden virkakoirat ovat Suomen Kennelliiton mukaan osoittaneet erinomaisuutensa tehtävässään ihmisen apuna. Valittuja koiria yhdistää myös niiden valtava työtarmo ja kyky oppia nopeasti uusia asioita, joiden avulla ne ovat edenneet urallaan.

Palkittavat koirat ovat valinneet poliisi, tulli, rajavartiolaitos, rikosseuraamuslaitos, ja puolustusvoimat.

Vuoden poliisikoira on belgianpaimenkoira malinois Suhteellisen Viktor ”Viksu”. Viksu työskentelee Mikkelin poliisilaitoksella. Se on koulutettu henkilöetsintään, esine-etsintään, jäljestykseen, tottelevaisuuteen, ja suojeluun. Erikoisosaamisalueena Viksulla on vainajan etsintä sekä rikospaikkaetsintä.

Vasta kolmevuotias Viksu voitti poliisin partiokoirien suomenmestaruuden tänä syksynä jo toiseen kertaan.

Vuoden tullikoira on kultainennoutaja Fenni ”Aino”. Suomen tullin ensimmäinen ruokakoira Aino aloitti työnsä kesäkuussa 2018 Suomen itärajalla Nuijamaan tulliasemalla.

Ruokakoira on osoittautunut tehokkaaksi, taloudelliseksi ja näkyväksi tavaksi ennaltaehkäistä ja paljastaa liha- ja maitotuotteiden maahantuontia sekä estää eläintautien leviämistä kolmansista maista EU:n alueelle.

Kuluvan vuoden heinäkuun loppuun mennessä Ainon avulla on paljastettu jo yli 1200 kiloa luvattomia elintarvikkeita.

Vuoden rajakoira puolestaan on saksanpaimenkoira Stoneman’s Garnet ”Cena”. Se työskentelee Länsi-Suomen merivartiostossa Vallgrundin merivartioasemalla.

Merivartiokoira Cena on koulutettu henkilöetsintään, jäljestämiseen, huumausaine- ja esine-etsintään sekä ruumisetsintään merialueella. Cena on urallaan tehnyt useita huumausainelöytöjä kotimaassa sekä ulkomaan komennuksilla, joilla tehdyt löydöt ovat olleet merkittäviä.

Vuoden vankilakoira on labradorinnoutaja Vesipedon Iso-Malla ”Tuisku”. Tuisku työskentelee Turun vankilassa. Vankilakoirana se tunnistaa ja ilmaisee yleisimmät huumeet. Tuisku haistelee tavarat, autot, ja ihmiset ja sen kanssa tehdään tilatarkastuksia.

Tuisku voitti tänä vuonna vankilakoirien mestaruuskilpailut jo toista vuotta peräkkäin.

Vuoden sotakoira taas on kultainennoutaja Njord ”Lex”, jonka asemapaikkana on Upinniemen rannikkoprikaati. Lex on Puolustusvoimien ensimmäinen kultainennoutaja ja se on jalostettu metsästyskäyttöön. Se on koulutettu räjähteiden, aseiden ja niiden osien etsintään.

Suomen Kennelliitto palkitsee tämän vuoden virkakoirat joulukuussa Helsingissä järjestettävillä Koiramessuilla.

