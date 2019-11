Postin varhaisjakelijat kieltäytyvät jakamasta Maaseudun Tulevaisuutta – lehti leviää perjantaista lähtien talkoohengellä

Juho Leskinen

Maaseudun Tulevaisuus on jakeluongelmien takia poikkeuksellisen haastavassa tilanteessa.

Postin varhaisjakelijat ovat kieltäytyneet jakamasta Maaseudun Tulevaisuutta.

"Tunnelma on täysin pöyristynyt. Varsinkin, kun asiasta oli jo sovittu ja kaikki valmisteleva työ oli tehty osoitekantojen siirtoa myöten. Saimme tiedon siinä hetkessä, kun lehti oli menossa painoon", kertoo Viestilehtien vt. toimitusjohtaja Petri Numminen.

Lähes kaksi viikkoa kestäneen postilakon vuoksi keskeytynyt Maaseudun Tulevaisuuden painaminen käynnistyy kuitenkin tänä iltana uudelleen. Lehteä jaetaan huomisesta perjantaista lähtien vapaaehtoisvoimin.

Lehden omistaja eli MTK on lähtenyt itse liikkeelle ja on organisoinut jakopisteitä ympäri Suomen.

"Kentällä MTK:n liitot ja Metsänhoitoyhdistykset tekevät tiiviisti yhteistyötä, että lehti saadaan leviämään mahdollisimman laajalle", kertoo MTK:n edunvalvontajohtaja Perttu Pyykkönen.

Kaikkia tilaajia ei näin tavoiteta eikä lehteä saada postilaatikoihin asti, mutta postilakon jatkuessa lehden levitystä laajennetaan kaiken aikaa.

"MT ajatellaan vahvasti meidän omana lehtenä. Tämä on koko alalle tärkeä tiedotuskanava. Nyt haluamme olla huolehtimassa, että lehti selviää tästä taistosta", Pyykkönen pohtii.

"Suurimmalla osalla lehdistä on omat jakelut ja heitä tämä ei ole yhtä paljoa haitannut. Mediakilpailu on kovaa. Maaseudun Tulevaisuus on tässä tilanteessa poikkeuksellisen kovassa paikassa, sillä lehti on ollut täysin postin jakelun varassa."

Varhaisjakeluun siirtyminen on ongelmallista etenkin siksi, että Maaseudun Tulevaisuus tulee joka ikiseen postinumeroon Suomessa. Kaikille alueille ei ole edes olemassa varhaisjakelujärjestelmää.

Jakelun saaminen pystyyn ei ole pieni ponnistus. Perttu Pyykkösen mukaan kyse on niin tärkeästä asiasta, että yhteistyö on saatu kuitenkin helposti vireille.

"Meille järjestönä on tärkeää, että palvelut pelaavat myös maaseudulla. Tämä ponnistus on osa sitä. Maaseutu tarvitsee Postia jatkossakin. Samoin kuin maaseudun asioita esillä pitävää mediaa."

MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten tempausten lisäksi lehteä jaetaan Hankkijan myymälöissä, Läntmännen agro -myymälöissä ja Agco Suomen toimipisteissä.

Torstai-iltapäivään kello 14 mennessä lehteä jakamaan olivat ilmoittautuneet MTK-Häme, MTK-Oulu, MTK Loimaan Seutu, MTK-Keski-Pohjanmaa, MTK-Etelä-Pohjanmaa, MTK-Uusimaa, MTK-Etelä-Savo ja MTK-Pohjois-Savo sekä Pohjois-Savon, Salometsän, Lumijoen, Satakunnan, Pohjois-Karjalan ja Mänty-Saimaan metsänhoitoyhdistykset sekä MTK metsälinja Etelä- ja Keski-Pohjanmaa.

"Esimerkiksi Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistys jakaa lehteä toimipisteistään Joensuussa, Juuassa, Kiteellä, Lieksassa ja Nurmeksessa. Jakeluun ilmoittautuu mukaan koko ajan lisää maakuntia", kertoo Maaseudun Tulevaisuuden asiakkuuspäällikkö Sari Koskelainen.

Lisätietoja lehtien saatavuudesta voi kysyä mukaan ilmoittautuneilta liitoilta ja yhdistyksiltä. Lehteä jaetaan myös erilaisissa tilaisuuksissa viikonloppuna.

"Hankkijan, Lantmännen Agron ja Agco Suomen pisteitä mukana on 129, mikä on kerrassaan hienoa", kiittelee Koskelainen.

Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen on myös yllättynyt täysin käänteestä, joka Postin varhaisjakelun puolelta ilmeni.

"Tämä on osoitus myös siitä, että posti on tällä hetkellä täysin toimintakyvytön, eikä tämä ennusta hyvää jatkossakaan, kun postilakko on ohi."

"Pahoittelemme valtavasti printtitilaajillemme kaiken kaikkiaan postilakon vuoksi aiheutunutta harmia. MT tekee kaiken voitavansa, että perjantain lehteä saataisiin jaettua edes osalle lukijoista. Vaikka vain pieni määrä."

Kemppainen iloitsee, että Maaseudun Tulevaisuuden uutiset kiinnostavat postilakon aikana lukijoita myös verkossa.

"Iloksemme olemme kokeneet viime päivinä verkossa suoranaisia ennätyspäiviä, yli 130 000 eri kävijää päivässä."