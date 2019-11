Postilakko jatkuu, 700 pakettilajittelijaa koskevaa riitaa ratkaisemaan nimettiin selvitysryhmä – Rinne: työehdot turvataan

Ministeri Sirpa Paateron (sd.) mukaan Postin työkiistaa lähtee ratkomaan neljän hengen selvitysryhmä. LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Postin työehtokiista on jumittunut kysymykseen 700 pakettilajittelijan kohtalosta.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala kertoo STT:lle, etteivät PAU ja Palta sovittele työriitaansa valtakunnansovittelijan johdolla ennen kuin pakettilajittelijoita koskeva työehtosopimuksen siirtoasia on ratkennut.

Posti siirsi syksyllä noin 700 pakettilajittelijaa tytäryhtiöönsä Posti Palvelut Oy:hyn ja Teollisuusliiton työehtosopimuksen piiriin. Ammattiliitto PAU ei hyväksy siirtoa. Uusi työehtosopimus alentaisi esimerkiksi lähtöpalkkaa 11,34 eurosta 8,90 euroon.

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) kertoi tänään, että Postin ja PAUn välistä asiaa selvittämään on nimetty neljä työmarkkinakonkaria. Selvitysryhmän työlle ei ole asetettu aikarajaa.

Piekkalan mukaan osapuolet ovat edistyneet työehtosopimusneuvotteluissa hyvin pakettilajittelijoiden asiaa lukuun ottamatta. Sovittelijan mukaan ratkaistavana on enää muutama vaikea kohta.

Selvityshenkilöt ovat työmarkkina-asiantuntija Jukka Ahtela, entinen SAK:n puheenjohtaja ja ex-kansanedustaja Lauri Ihalainen, eläköitynyt EK:n työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen sekä Palvelualojen ammattiliiton PAMin entinen puheenjohtaja Ann Selin.

Postin työriitaan ei ole tähän mennessä saatu ratkaisua, joten postilakko jatkuu edelleen.

Paateron mukaan selvityshenkilöt aloittavat ongelmien selvittelyn yhteistyössä PAUn ja Postin kanssa mahdollisimman nopeasti. Paateron mukaan maan hallitus toivoo, että tällä keinolla kiista saadaan selvitettyä pikaisesti.

Ministeri korostaa, että aloite työryhmälle tuli Postilta ja PAUlta.

Postin työriitaa on tähän mennessä pyritty ratkomaan valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla. Iltapäivän tiedotustilaisuudessa Paaterolta kysyttiin, eikö valtakunnansovittelija selviä työstään.

"Tässä on varmaan aika monimutkainen tapaus. Siellä on niitä tilanteita, jotka eivät ole PAUn ja (työnantajaa edustavan) Paltan sopimuksen alaisia, minkä takia tässä on varmaan hyvä, että on muitakin tahoja", Paatero vastasi.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) vuorostaan lupaa, että 700 pakettilajittelijan työehdot turvataan.

Postin työehtokiista nousi ykkösaiheena esiin perussuomalaisten esittämänä myös suullisella kyselytunnilla tänään.

Pääministeri myös huomautti, että Postin aikeet tehdä isoja muutoksia olivat nähtävillä jo keväällä ennen eduskuntavaaleja.

"Kesällä kun hallitus aloitti, ensimmäinen tieto oli, että tullaan siirtämään koko PAUn sopimuksen piirissä oleva väki Medialiiton ja Teollisuusliiton väliseen sopimukseen, mikä olisi tarkoittanut sitä, että yli 9 000 ihmisen työehdot olisivat heikentyneet 30–50 prosenttia. Tämä estettiin hallituksen toimesta yksiselitteisesti."

Rinne lupasi myös, että postipalvelut tulevat jokaiselle suomalaiselle tulevaisuudessa parempana kuin tällä hetkellä.