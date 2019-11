Painetut MT:t matkasivat ympäri Pirkanmaata paikallisyhdistysten voimin – Lehtinippuja haettiin jakoon huimaa vauhtia

Lehtien jakelu on hyvällä mallilla, vaikka osassa maakuntaa on vielä katveita. Jakelua hoitanut järjestöagrologi Jaakko Ahola arvioi, että lehti saadaan matkaamaan kaikkiin ilmansuuntiin.

Nikke Kinnunen

Mika Karvinen kävi hakemassa 50 lehden nipun jaettavaksi Teiskoon. Antti Yli-Perttala toimitti 100 lehteä Hämeenkyröön. MTK Pirkanmaan järjestöagrologi Jaakko Ahola vastasi jakelusta Tampereen Hankkija-myymälässä.

Maaseudun Tulevaisuus vietiin käsistä Tampereen Hankkijan jakelupisteestä. Jakelu alkoi kello 10.00. Ensimmäisen 20 minuutin aikana MTK Pirkanmaan paikallisyhdistysten ja metsänhoitoyhdistysten jäsenet hakivat 750 lehteä jaettavaksi ympäri maakuntaa. Koko tuhannen lehden pino oli lähtenyt matkaan ennen puolta päivää.

Jakelun järjestelyistä vastannut MTK Pirkanmaan järjestöagrologi Jaakko Ahola oli silminnähden tyytyväinen hyvin onnistuneesta jakelusta. Hän piti lehtinippujen jakamisen ohessa listaa paikoista, joihin paikallisyhdistysten jäsenet lehtiä toimittavat.

Ensimmäisenä paikalle saapui MTK Hämeenkyrön sihteeri Antti Yli-Perttala nappasi mukaansa sadan kappaleen nipun.

"Jos nämä menevät, niin otan saman verran myös maanantaille," hän ilmoitti.

Toiminnan määrässä mitattuna Pirkanmaan toimeliaimpiin paikallisyhdistyksiin kuuluva Hämeenkyrö on maakunnan läntisintä osaa. Antti Yli-Perttalan mukaan yhdistykselle on tärkeää tarjota jäsenistölle mahdollisuus lukea lehteä.

Jaakko Ahola kertoo, että jakelun järjestäminen eri puolille Pirkanmaata on onnistunut hyvin. Maakunnan pohjoisin jakelualue on Vilppula ja itäisin alue Luopioinen.

"Lempäälä–Vesilahtiakselilta ei vielä ole ilmoitettu, että lehtiä otettaisiin jakoon. Siellä on kuitenkin aktiivista väkeä, eli varmasti kaikki ilmansuunnat saadaan katettua."

MTK ilmoittaa jäsenistölle ensi viikon jakelukuvioista heti, kun tietoa on. Ahola arvioi, että tulevalla viikolla järjestettävissä vuosikokouksissa lehdelle on kysyntää. Myös tänään illalla järjestettävissä tuottajayhdistysten pikkujouluissa lehteä on tarjolla.

"Parempi kuitenkin jakaa vasta lopuksi, että ei mene koko juhla ihan lehden lukemiseksi", Ahola ja Yli-Perttala vitsailevat.

MT:n erikoisjakelu on yhdistetty monella paikkakunnalla Hankkijan Ennakkomyyntipäiviin. Myös Tampereella asiakkaita oli saapunut kaupoille jo aamupäivällä. Sastamalan Karkusta Tampereelle tullut Mikko Passi otti hyvillä mielin vastaan painetun lehden. Passi on ollut Maaseudun Tulevaisuuden lukija "iän kaiken".

"Täytyy ottaa täältä painettu lehti mukaan, vaikka aamulla luin jo näköislehden netistä."

Lakon myötä moni lukija on tutustunut MT:n näköislehteen. Näin on tehnyt myös Mikko Passi. Hän kuitenkin kokee, että ilman painettua lehteä aamurutiinista jää jotakin puuttumaan.

Tiedot Pirkanmaan jakelupaikoista päivittyvät juttuun.