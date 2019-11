Tutkimus: Negatiivisesti ajattelevat miehet liikkuvat muita vähemmän ja harrastavat säännöllisesti penkkiurheilua

Jaana Kankaanpää

Herkkyys erilaisille aisti- ja tunnekokemuksille on tutkimuksen perusteella yhteydessä sekä naisten että miesten runsaampaan liikkumiseen.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Gerontologian tutkimuskeskuksen tuoreessa tutkimuksessa on havaittu, että synnynnäinen tapamme reagoida ärsykkeisiin eli temperamenttimme näkyy aikuisiän liikuntamäärissä.

Tutkimuksen ehkä kiinnostavin havainto on kuitenkin se, että kielteisille tunteille, kuten turhautumiselle ja epämukavuuden tunteille, taipuvaiset miehet liikkuvat muita vähemmän harrastavat sen sijaan säännöllisesti penkkiurheilua.

"Tutkimuksessamme naiset, jotka havaitsevat herkästi erilaisia ympäristön yksityiskohtia ja niiden vaikutuksen omiin tunnetiloihinsa, liikkuvat vapaa-ajallaan useammin. Sama herkkyys oli miehillä yhteydessä runsaampaan kuormittavan liikunnan harrastamiseen ja säännölliseen luonnossa liikkumiseen", liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutettava Jenni Karvonen selittää tiedotteessa.

Karvonen huomauttaa, että omien luontaisten taipumusten tunnistaminen voi myös auttaa itselle sopivan liikuntatahdin ja -muodon löytämisessä.

"Vaikka talvi tekeekin tuloaan, ei hiihtämään ole pakko mennä. Tilalle voi etsiä jonkin muun lajin, jonka harrastaminen tuntuu itselle luonnolliselta", hän neuvoo.

Temperamentti on synnynnäinen ja melko pysyvä reagointi- ja käyttäytymistapojen kokonaisuus. Temperamentti tulee esille esimerkiksi siinä, miten erilaiset aistiärsykkeet vaikuttavat meihin ja mielialaamme.

Ympäristöstä saadut kokemukset, kuten kasvatus, muokkaavat temperamentin ilmenemistä. Muokkaustyön tuloksena syntyy persoonallisuus, jonka on osoitettu olevan yksi keskeinen aikuisiän fyysistä aktiivisuutta ohjaava tekijä.

Nyt julkaistu tutkimus perustuu vuodesta 1968 lähtien samoja henkilöitä seuranneen Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimuksen aineistoon. Tutkimuksessa hyödynnettiin pitkittäistutkimuksen kahta viimeisintä tiedonkeruuvaihetta, joiden aikana tutkittavat olivat 42- ja 50-vuotiaita.

Tutkimus on julkaistu Journal of Research in Personality -tiedejulkaisussa.