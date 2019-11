HSL:n tekemät lipuntarkastukset loppuvat VR:n kaukoliikenteen junissa keväällä koko maassa – konduktöörit eivät voi määrätä tarkastusmaksuja, mutta voivat joissain tilanteissa poistaa matkustajan junasta

Tarkastustoiminta on ollut VR:n mukaan kaukoliikenteessä hyvin pienimuotoista. LEHTIKUVA / Teemu Salonen

HSL:n tekemät lipuntarkastukset loppuvat VR:n kaukoliikenteen junissa, VR kertoo STT:lle sähköpostitse. Helsingin seudun liikenteen (HSL) koko maassa tekemät tarkastukset päättyvät toukokuun lopussa 2020.

HSL:n Matkalippujen tarkastusyksikön päällikkö Janne Solala kertoo HSL:n jatkavan toimintaa tavalliseen malliin aina toukokuun loppuun saakka. Hänellä itsellään ei ole tietoa siitä, miten VR hoitaa tarkastustoiminnan kesäkuun alusta eteenpäin.

"Meidän rooli lakkaa kaukoliikenteen osalta. Tämänhetkisen tiedon nojalla lähiliikenteen tarkastus jatkuu ennallaan senkin jälkeen", Solala kertoo STT:lle.

VR:n omien konduktöörien läsnäolo ja lipuntarkastus ehkäisevät VR:n mukaan tehokkaasti liputonta matkustamista. Konduktööreillä on joissain tilanteissa oikeus poistaa matkustaja junasta. Konduktöörit eivät kuitenkaan voi määrätä tarkastusmaksuja, koska he eivät ole virkamiehiä.

Solalan mukaan siihen, kuka saa määrätä tarkastusmaksuja, olisi mahdollisesti tulossa lakimuutoksia, mutta tästä ei ole vielä mustaa valkoisella.

Hänen mukaansa myös VR:n lähiliikenteen tarkastussopimuksien jatkosta on käyty neuvotteluja, mutta päätöksiä ei ole tehty. Sopimukset jatkuvat tällä hetkellä ennallaan ja neuvottelut jatkuvat, Solala kertoo.

Kaukoliikenteen tarkastussopimuksen irtisanominen tuli Solalan mukaan VR:n puolelta. Päätös ei kuitenkaan tullut HSL:lle yllätyksenä, vaan neuvotteluja oli käyty jo jonkin aikaa. HSL:n sisällä on hänen mukaansa suhtauduttu päätökseen hyvin neutraalisti.

"Meille saadaan lisäresursseja omalle HSL-alueelle. Meistä se on ihan ok. Toki VR:llä on oikeus toteuttaa jatkossa tarkastus haluamallaan tavalla", hän kertoo.

Solala sanoo, ettei voi kommentoida VR:n kauko- tai lähiliikenteessä olevien HSL-tarkastajien määriä sopimussyistä.

"Luontevaa on, että lähiliikenteessä on enemmän tarkastajia kuin kaukoliikenteessä. Lähiliikenne on ihan käytännön syistä helpommin järjestettävissä kuin kaukoliikenne, joka käsittää koko Suomen."

Hänen mukaansa HSL:llä on kaiken kaikkiaan 116 tarkastajan virkaa. Hän ei kuitenkaan anna arvioita siitä, miten paljon enemmän tarkastajia näkyy HSL-alueen liikenteessä sen jälkeen, kun tarkastajat vapautuvat kaukoliikenteen tehtävistä.

"Jossain määrin, mutta en kommentoi missä määrin. Totta kai yksikin ihminen on lisää tähän vahvuuteen", hän sanoo.

"Sehän on meille vain hyvä, että saadaan lisää tarkastajia, näkyvyyttä ja kattavuutta siihen. Kaikki lisähenkilöresurssit ovat tervetulleita."

VR:n kaukoliikenteen operatiivinen päällikkö Vesa Pippuri kertoo sähköpostissa yhtiön edellyttävän, että jokaisella matkustajalla on jatkossakin junalla matkustaessaan voimassa oleva matkustamiseen oikeuttava lippu. Kaukoliikenteessä lipun voi ostaa myös junasta.

Tarkastustoiminta on ollut VR:n mukaan kaukoliikenteessä hyvin pienimuotoista, ja tarkastukset ovat tavoittaneet noin yhden prosentin kaikista kaukoliikenteen matkustajista.

Pippurin mukaan konduktööripalvelua lisätään tammikuusta lähtien myös kiskobussivuoroihin. Tämä mahdollistaa osaltaan HSL-tarkastustoiminnasta luopumisen.

STT:n saaman tiedon mukaan muutoksen myötä saatava säästö on 800 000 euron luokkaa.