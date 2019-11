Lääkärijärjestöt vaativat: Ympäristöterveydenhuolto pitäisi järjestää nykyistä suuremmilla alueilla

Ympäristöterveydenhuolto on nykyisin järjestetty peruskuntia suuremmilla yhteistoiminta-alueilla, joita on 62.

Sanne Katainen

Lääkärijärjestöt vaativat myös, että ympäristöterveydenhuolto järjestettäisiin yhtenä kokonaisuutena ja yhdessä terveyspalveluiden kanssa. Kuvituskuva.

Suomen Lääkäriliitto ry, Suomen Hammaslääkäriliitto ry ja Suomen Eläinlääkäriliitto ry ovat sitä mieltä, että ympäristöterveydenhuolto pitäisi järjestää nykyistä suuremmilla alueilla, jotta asiantuntijoiden osaaminen, erikoistuminen ja toimintavarmuus voidaan turvata myös tulevaisuudessa.

Näin ympäristöterveyden valvonnan ja eläinlääkinnän perustason palvelut voidaan toteuttaa riittävinä ja yhdenvertaisesti, mutta samalla myös riittävän lähellä asiakkaita.

Ympäristöterveydenhuolto on nykyisin järjestetty peruskuntia suuremmilla yhteistoiminta-alueilla, joita on 62. Tällä on pyritty turvaamaan tekijöiden riittävä osaaminen ja valvonnan puolueettomuus.

Lääkärijärjestöt vaativat myös, että ympäristöterveydenhuolto järjestettäisiin yhtenä kokonaisuutena ja yhdessä terveyspalveluiden kanssa. Ne muistuttavat, että ympäristöterveys on ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä ja osa perusterveydenhuoltoa.

"Ihmisten, eläinten ja ympäristön terveys on yhteinen. Yhteisten terveysvaarojen, kuten eläinten ja ihmisten yhteisten tautien, zoonoosien, hallinta ja torjuntatoimenpiteiden koordinointi täytyy tehdä keskitetysti", järjestöjen kannanotossa todetaan.

Ympäristöterveyden; elintarvikevalvonnan, eläinlääkintähuollon, terveydensuojelun ja tupakkavalvonnan, järjestäminen yhtenä kokonaisuutena on järjestöjen mukaan myös kustannustehokasta. Sama henkilökunta valvoo kohdetta sen sijaan, että sitä käy valvomassa eri organisaatioiden henkilöt.

Valvonnan puolueettomuutta tukee kannanoton mukaan se, että valvontakohteiden, kuten koulujen ja päiväkotien haltijat ja valvojat eivät ole saman johdon alaisuudessa.