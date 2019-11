Rinne Ylellä: Pääministerillä ei ole mitään tekemistä Postin työkiistan sovittelussa

Rinne ei pääministerin haastattelutunnilla kommentoinut mahdollisia tietojaan sopimuksen sisällöstä.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) mukaan pääministeri ei ole osallinen Postin työkiistan sovittelussa. Rinne kommentoi pääministerin roolia Ylen Pääministerin haastattelutunnilla.

Neuvottelut ovat tänään jatkuneet valtakunnansovittelijan toimistolla.

"Tämähän on ollut vaikea kiista pitkän aikaa kahdella tavalla. Tässä on ollut tämä Postin ja PAUn välinen riitä pakettilajittelijoista ja sitten toisaalta tämä varsinainen työehtosopimuskiista Paltan ja PAUn välillä. Oleellista on, että löydetään vastauksia molempiin kysymyksiin", Rinne sanoi.

Rinne sanoo toivovansa, että molemmat osapuolet toimivat asiassa vastuullisesti.

Osapuolten oli määrä vastata kello 15 selvitystyöryhmän ratkaisuehdotukseen pakettilajittelijoiden sopimussiirtoa koskevassa kiistassa, mutta kolmen aikoihin valtakunnansovittelija ilmoitti neuvottelujen menevän lisäajalle. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan mukaan myös Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn ja Palvelualojen työantajat Paltan varsinaiseen työehtosopimuskiistaan yritetään tänään saada ratkaisua. Molempien neuvottelujen uusi takaraja on kello 17.30.

Neuvotteluja vauhdittavat maanantaina alkaviksi aiotut massiiviset tukilakot.

Rinteen mukaan on hienoa, että torstaina asetettu selvitysryhmä sai eilen esityksen tehtyä. Hän ei kommentoinut mahdollisia tietojaan sopimuksen sisällöstä, mutta sanoi seuranneensa huolestuneena Postin lakon vaikutuksia tavallisiin ihmisiin ja yrityksiin.

Rinne on jo ehtinyt puuttua postikiistan selvittelyyn. Torstaina hän sanoi eduskunnassa, että 700 pakettilajittelijan työehdot turvataan. Lisäksi hän sanoi hallituksen aikovan huolehtia siitä, että työehtosopimusshoppailu loppuu Suomessa.

Postissa 700 ihmistä siirrettiin toisen työehtosopimuksen piiriin ilman, että hallitus tiesi konkreettisesta päätöksestä, Rinne kuvaili eduskunnalle torstaina kyselytunnilla.

Haastattelutunnilla hän jatkoi tilanteen läpikäyntiä ja sanoi jälleen, että Postin aikeet tehdä isoja muutoksia olivat nähtävillä jo keväällä ennen eduskuntavaaleja.

Rinteen mukaan Posti esimerkiksi suunnitteli PAUn sopimuksen piirissä olevien työntekijöiden siirtoa Medialiiton ja Teollisuusliiton väliseen sopimukseen, mikä olisi tarkoittanut sitä, että yli 9 000 ihmisen työehdot olisivat heikentyneet. Tämän siirron hallitus päätti Rinteen mukaan kesällä jäädyttää.

"Kun omistajaohjausministeri (Sirpa Paatero, sd.) oli menossa kertomaan julkisuuteen tästä päätöksestä jäädyttää tilanne, tuli ilmi, että Posti onkin siirtänyt jo 700 paketinlajittelijaa", Rinne sanoi haastattelutunnilla.

Rinteeltä kysyttiin, harhauttiko Posti omistajaohjausministeriä.

"Minä en tiedä mitä on tapahtunut", Rinne vastasi.

Hän ei kommentoinut kysymystä siitä, nauttiiko Postin hallitus edelleen valtio-omistajan luottamusta. Asia kuuluu Rinteen mukaan omistajaohjausministerille.

Paatero puolestaan joutui aiemmin viikolla selittelemään rooliaan Postin työehtosopimussiirrossa. Hän täsmensi lopulta torstaina tiedotteella, että Posti oli informoinut häntä siirtoa koskevista suunnitelmista valmistelun aikana. Paatero sanoi tienneensä teemasta, mutta Postin hallituksen päätöksestä ja sen sisällöstä häntä informoitiin päätöksenteon jälkeen.

"Sirpa Paatero ei ole hyväksynyt 700 ihmisen siirtoa missään vaiheessa", Rinne korosti haastattelutunnilla.