Lapsen voi laittaa joululoman viettoon itsekseen – Kahdeksanvuotias Eddie matkustaa junalla usein yksin

Lapsi on mahdollista pistää matkustamaan omin päin: bussiin, junaan tai lentokoneeseen. Ennen matkaa lasta tulee ohjeistaa, kuinka hän voi matkustaa turvallisesti yksin.

Sanne Katainen

Lapsella on pitempi loma kuin vanhemmilla. Isovanhemmat asuvat kaukana. Vanhemmat asuvat eri paikkakunnilla. Monissa perheissä tulee eteen tilanteita, jolloin lapsen reppu pakataan ja hänet saatellaan yksin matkalle.

Linja-autoyhtiöt ja VR eivät tilastoi, kuinka paljon lapsia matkustaa yksin.

VR on helpottanut lasten omin päin matkustamista ottamalla käytännöksi, että jos yksin matkustava lapsi ostaa kaukoliikenteen junassa lipun konduktööriltä, häneltä ei peritä palvelumaksua.

VR:llä ja osassa bussiyhtiöitä ei ole määritelty yksin matkustavalle lapselle ikärajaa. Lapset matkustavat vanhemman vastuulla.

Osassa bussiyhtiöitä on käytössä lapsipassi. Passiin tulee lapsen tiedot, lähtöpaikka ja määränpää. Lisäksi siihen kirjataan lapsen matkaan saattaneen ja häntä vastaanottavan henkilön nimi. Perillä kuljettaja pitää huolta, että lapsi luovutetaan vastaanottajalle.

Lapsipassi on käytössä esimerkiksi ExpressBussilla ja Vainion Liikenteellä. ExpressBus-yhtiöstä kerrotaan järjestelyn toimineen hyvin jo vuosia.

OnniBussilla on kuitenkin erilainen käytäntö. Siellä alle 12-vuotiaat eivät voi matkustaa yksin. Matkakumppaniksi kelpaa 15 vuotta täyttänyt. Poikkeuksen yhtiö tekee flex-vuoroilla, joihin vanhempi voi ostaa lapselle lipun.

”Ero liittyy siihen, että OnniBus.comin kaksikerrosbusseissa kuljettaja ei pysty ottamaan vastuuta alle 12-vuotiaista, koska matkustajia voi olla jopa 89 ja autossa on ala- ja yläkerta. Flex-bussit ovat perinteisiä yksikerrosbusseja, joissa matkustajapaikkoja on 50–60 ja joissa kuljettaja pystyy valvomaan lapsimatkustajia”, yhtiön toimitusjohtaja Lauri Helke sanoo.

Lapsen voi laittaa yksin myös lentokoneeseen. Finnairilla lentää vuosittain 8 000 lasta yksin. Yhtiöstä kerrotaan, että loma-ajat, kuten joulu-, hiihto- ja syyslomat, näkyvät määrissä. Eniten yksin matkustetaan kesälomakuukausina.

Yksin matkustavalle 5–11-vuotiaalle lapselle pitää ostaa saattajapalvelu, sitä vanhemmallekin se on mahdollista saada. Kotimaassa palvelun hinta on 40 euroa. Maksu on aina takaisinmaksukelpoinen lipputyypistä riippumatta.

Ennen yksin tehtyä matkaa lasta tulee ohjeistaa, kuinka hän voi matkustaa turvallisesti yksin, neuvoo Jenna Alsio, jonka poika tekee matkoja yksin.

Parin vuoden ajan Jenna Alsio kuljetti perjantaisin poikaansa Eddietä Iittalasta lapsen isän luo Tampereelle autolla. Edestakaiseen matkaan vierähti pari tuntia.

Juuri ennen toisen luokan alkua Alsio keksi, että pojan voisi laittaa kulkemaan matkan omin päin junalla, koska heidän asuinpaikastaan Iittalasta menee suora junayhteys Tampereelle.

"Kyselin pojalta, uskaltaisiko hän matkustaa yksin."



Nyt Eddielle on kertynyt jo lukuisia yksin tehtyjä matkoja. Matka-aika junassa on puolituntia.

Ensin Alsio istutti pojan penkkiin ja soitteli tälle hieman ennen määränpäätä ja muistutti pois jäämisestä. Nykyään Alsio vie pojan asemalle, jossa Eddie katsoo itse mistä juna lähtee. Hän osaa jäädä Tampereella itse pois.





Alsio kertoo matkustamisen menneen hyvin. Koskaan ei ole käynyt niin, että poika olisi jäänyt pois väärällä asemalla. "Paljon olemme puhuneet siitä, että hänen pitää huolehtia siitä, että puhelimessa on virtaa."







Joskus asia on unohtunut. Silloin on täytynyt käydä ostamassa paperinen lippu ennen matkaa.









Myös siitä on puhuttu, että junassa voi olla huonosti käyttäytyviä aikuisia. Alsio on ohjeistanut lasta, ettei heille tarvitse tai pidä sanoa mitään, jos he pyrkivät puheille.

"Olen sanonut, että minulle voi soittaa, niin voidaan jutella puhelimessa sen aikaa, että ikävä tilanne menee ohi."

Eddie ei pelkää tai jännitä yksin matkustamista. Välillä hänestä yksin matkustaminen on tylsää ja hän pyytää kyytiä. "Olen yrittänyt markkinoida matkustamista sanomalla, että ajattele miten kivaa, saat pelata matkalla kännykällä ja syödä herkkuja."







Äidille lapsen yksin matkustaminen on sen sijaan jännitystä aiheuttava asia. "Onhan se askel isomman lapsen elämään", Alsio sanoo.



Alsio on itse kulkenut junalla yksin lapsena, joten ajatus ei siksi tuntunut mahdottomalta. Koululaisena hän pakkasi hamsterit kassiin ja matkusti Hyvinkäältä Messukeskukseen näyttelyyn.



Alsio on neuvonut Eddielle, että aikuiselta voi aina kysyä. "Jos konduktööriä ei näy, olen sanonut, että voi kysyä vähän vanhemmalta rouvalta. Ajattelen, että he voisivat olla äidillisen avuliaita."