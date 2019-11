Kiinalta ankaraa kritiikkiä erityisesti Yhdysvalloille: kehittyneet maat eivät tee tarpeeksi vähentääkseen ilmaston lämpenemistä

Kiinan mukaan ilmastotoimien suurin ongelma on poliittisen tahdon puute kehittyneissä valtioissa.

Paula Liesmäki

Kiinan ympäristöministeriön julkaisemassa raportissa kritisoitiin erityisesti Yhdysvaltoja. Kuva Shanghaista.

Kiina syyttää kehittyneitä valtioita siitä, etteivät ne tee tarpeeksi ilmaston lämpenemisen vähentämiseksi.

Kiinan varaympäristöministerin Zhao Yingminin mukaan kehittyneiden maiden riittämätön poliittinen tahto on kansainvälisten ilmastotoimien suurin ongelma. Zhao kertoi maan kannasta tänään lehdistötilaisuudessa.

Kiina on maailman toiseksi suurin taloudellinen mahti, ja sillä on maailman suurimmat hiilidioksidipäästöt. Se on kuitenkin useaan otteeseen linjannut, että kehittyneiden valtioiden tulisi olla etulinjassa kansainvälisiin ilmastovelvoitteisiin pyrkimiseksi.

Samaisessa tilaisuudessa Kiinan ympäristöministeriö julkaisi raportin, jossa kritisoitiin erityisesti Yhdysvaltoja. Yhdysvallat on paraikaa vetäytymässä Pariisin ilmastosopimuksesta.

Raportin mukaan tällaiset yksipuoliset toimet vahingoittavat kansainvälisen yhteisön halua ja luottamusta siihen, että ilmastonmuutos voitaisiin selättää yhteistyössä.

Yhdysvallat tuotti viime vuonna enemmän öljyä ja kaasua kuin mikään muu maailman valtio. Yhdysvallat on myös maailman toiseksi suurin kivihiilen tuottaja, heti Kiinan jälkeen.

Zhao kehotti kehittyneitä maita kunnioittamaan taloudellisia sitoumuksiaan, joihin kuuluu muun muassa sadan miljardin dollarin suuruisen summan tarjoaminen köyhemmille valtioille, joihin ilmastonmuutos on vaikuttanut.

Noin 91 miljardia euroa vastaava summa oli Parisiin ilmastosopimuksen lisä. Kyse oli vuotuisesta summasta, jonka rikkaat valtiot lupasivat kerätä vuoteen 2020 mennessä. Kiina on kokenut olevansa oikeutettu saamaan osan tästä summasta.

Euroopan komission uusi puheenjohtaja Ursula von der Leyen on kehottanut EU-maita asettamaan erityisen hiiliveron, joka mahdollistaisi sen, että runsaasti kasvihuonekaasuja tuottavien prosessien myötä valmistetuille tuontituotteille voitaisiin asettaa korkeampia tuontiveroja.

Kiinan raportti kertoo, että ehdotettu vero vahingoittaisi huomattavasti kansainvälisen yhteisön halukkuutta ilmasto-ongelmien selvittämiseen.

Kiina kertoi keskiviikkona vähentäneensä hiilidioksidipäästöjen voimakkuutta 45 prosenttia vuosien 2005 ja 2018 välisenä aikana. Tiistaina julkaistun YK:n raportin mukaan Kiinan kokonaishiilidioksidipäästöt ovat kuitenkin kasvaneet.

YK:n ympäristöohjelman (UNEP) raportissa linjattiin, että kunnianhimo päästöjen leikkaamiseen pitäisi viisinkertaistaa, jos ilmaston lämpeneminen halutaan rajoittaa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti 1,5 asteeseen.

Raportin mukaan päästöjen tulisi pudota 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, jotta 1,5 asteen enimmäisnousuun voitaisiin päästä.

Ilmastojärjestöt kertoivat maanantaina, että Yhdysvallat ja Eurooppa kantavat vastuun yli puolesta kaikista niistä kuluista, jotka vaaditaan ympäristötuhojen korjaamiseksi. Tätä perusteltiin kummankin aiemmilla mittavilla kasvihuonekaasupäästöillä.

Kansainväliset ilmastoneuvottelut jatkuvat joulukuun alussa Madridissa. Kokouksen oli määrä olla alun perin Chilessä. Chile kuitenkin ilmoitti lokakuun lopulla, ettei se voi isännöidä kokousta maan levottomuuksien vuoksi. Maassa on ollut syksyn aikana laajoja hallituksen vastaisia mielenosoituksia.

YK:n ilmastokokous alkaa Madridissa ensi maanantaina.