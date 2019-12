MTV:n toimitusjohtaja vaihtuu - Jarkko Nordlundin tilalle Johannes Leppänen

MTV:n toimitusjohtajana viimeiset neljä vuotta toiminut Jarkko Nordlund on päättänyt jättää yhtiön. LEHTIKUVA / Martti Kainulainen

MTV:n toimitusjohtajana viimeiset neljä vuotta toiminut Jarkko Nordlund on päättänyt jättää yhtiön, MTV kertoo. Seuraajaksi on valittu Johannes Leppänen, joka on toiminut MTV:n operatiivisena johtajana vuodesta 2018.

Teleoperaattori Telia kertoi tänään saaneensa päätökseen mediayhtiö Bonnierin televisioliiketoiminnan oston. Kaupassa MTV siirtyy Telian omistukseen.