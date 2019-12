Virasto havaitsi puukantisissa silloissa ikävän yllätyksen: Lahottajasieni tuhonnut vain kuusi vuotta vanhoja siltoja

Hanne Manelius

Väylävirasto kertoo, että sen hoidossa olevissa puukantisissa silloissa on parin viime vuoden aikana havaittu poikkeuksellisia lahovaurioita. Lahovaurioita on havaittu erityisesti vuoden 2007 jälkeen rakennetuissa puusilloissa.

Lahovaurioiden syynä on se, että nykyiset kyllästeet eivät tarjoa riittävää suojaa lahottajasientä vastaan. Lahoamisen aiheuttaa lahottajasieni nimeltään istukkakääpä.

Lahoaminen tapahtuu nopeasti, sillä viraston mukaan nuorimmat lahonneet puukannet ovat olleet vain kuusi vuotta vanhoja, kun normaalisti puukannen arvioidaan kestävän 20 vuotta. Erityisen ikävän tilanteesta tekee se, että sillan puinen kansi saattaa näyttää terveeltä ulospäin. Näin ollen ongelman havaitseminen voi olla vaikeaa.

Maanteiltä on tähän mennessä tarkastettu 34 siltaa, joista viisi on vaurioitunut. Näiden lisäksi viraston tiedossa on kuusi muuta kohdetta. Vaurioituneita siltoja on löydetty Helsingistä aina Oulun korkeudelle asti.

Väylävirasto kertoo tiedotteessaan, että se aikoo tarkistaa sen vastuulla oleva puukantiset sillat, jotka on rakennettu tai joiden puukansi on uusittu nykyisten ohjeiden mukaisesti. Tällaisia siltoja on viraston mukaan noin 250 kappaletta. Sillat sijaitsevat pääosin vähäliikenteisillä teillä. Lisäksi tutkimuksia laajennetaan siltojen muihin puurakenteisiin.

Vuosien 2004-2007 aikana siltakansien kyllästeissä luovuttiin kromin ja arseenin käytöstä niiden myrkyllisyyden vuoksi. Nykyisin kyllästeenä käytetään pääasiassa kuparia. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että ympäristöehdot täyttävää, vaihtoehtoista kyllästettä ei Väyläviraston mukaan ole tällä hetkellä tarjolla.

Puukansia käytetään tyypillisesti kuntien kävely- ja pyöräteiden silloissa sekä yksityisteiden silloissa.