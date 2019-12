Entinen yhdenvertaisuus- ja vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet valittiin Suomen WWF:n hallintoneuvoston johtoon

Kimmo Haimi

WWF Suomen hallintoneuvoston uudeksi puheenjohtajaksi on valittu kansanedustaja Eva Biaudet ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Helsingin yliopiston kansleri Kaarle Hämeri.

Hallintoneuvoston johtoon valittu kansanedustaja Biaudet on toiminut useita vuosia kansanedustajana ja ministerinä. Lisäksi hän on työskennellyt yhdenvertaisuus- ja vähemmistövaltuutettuna.

”WWF:n tavoite on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Eva Biaudet’lla on vahva tuntemus ihmisoikeuksista ja sosiaalisesta tasa-arvosta, joten hän voi auttaa meitä yhdistämään luonnon ja ihmisten edut entistä paremmin”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder kommentoi tiedotteessa.

Biaudetin mukaan on välttämätöntä ymmärtää, miten ympäristökriisien ratkaisut linkittyvät kaikkiin kestävän kehityksen haasteisiin.

"Ihmisoikeudet, demokratia ja ihmisten osallisuuden vahvistaminen ovat keskeisiä myös ilmastonmuutoksen torjumisessa ja työssä luonnon köyhtymistä vastaan”, hän sanoo tiedotteessa.

Hämeri on aerosolifysiikan professori, joka on toiminut Helsingin yliopiston kanslerina lokakuusta 2017 alkaen. Hän on toiminut myös useissa kansainvälisissä aerosolifysiikan tieteenalan järjestö- ja opetustehtävissä.

”Viime vuosina tutkimustiedon merkitystä päätöksenteossa on usein vähätelty ja tieteellinen tieto asetettu kyseenalaiseksi kevyin perustein. WWF toimii täysin toisin – me arvostamme tutkittua tietoa ja perustamme siihen toimintamme", Rohweder lisää.

Hämeri kokee, että tutkijana ja opettajana hän on oppinut ymmärtämään tiedon ja osaamisen valtavan merkityksen, kun ympäristön suojeluun liittyvät haasteet kasvavat ja ovat globaaleja.

"Helsingin yliopiston kanslerina minulla on monipuoliset yhteydet monien alojen osaajiin ja toivon voivani vahvistaa WWF:n toimintaa tuomalla yliopistojen osaamista entistä laajemmin ympäristönsuojelutyöhön", hän sanoo.

WWF Suomen hallintoneuvosto kokoontuu kaksi kertaa tilikauden aikana. Kevätkokouksessaan se vahvistaa seuraavan tilikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä nimittää hallituksen jäsenet. Syyskokouksessaan hallintoneuvosto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta.

WWF:n hallintoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtaja sekä 28 jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta kerrallaan.