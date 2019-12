Tuskalliseen kuolemaan johtava tauti tappaa maailmalla lähes 60 000 ihmistä vuosittain – eläinlääkärin mukaan Suomessa sattuva ihmisen rabieskuolema on vain ajan kysymys

Ruokaviraston riskinarvioinnin mukaan Suomeen tuodaan vuosittain 400 rabiesrokottamatonta koiraa ja satakunta koiraa, jotka on oletettavasti rokotettu, mutta joiden rabiesvasta-ainetaso on riittämätön.

Rabiekseen kuolee vuosittain maailmanlaajuisesti lähes 60 000 ihmistä, joista 98 prosenttia on saanut tartunnan koiralta. Kuvituskuva.

Eläinlääkäripäivillä puhuvan eläinlääkäri Maiju Tammisen mukaan Suomessa sattuva ihmisen rabieskuolema on vain ajan kysymys. Näin on siitäkin huolimatta, että maamme on vielä vapaa rabieksesta. Arviotaan Tamminen perustelee koirien tuontiehdoilla sekä ulkomaisten rescue-koirien määrän jatkuvalla lisääntymisellä.

Rabies, joka tunnetaan myös vesikauhuna ja raivotautina, on viruksen aiheuttama hermostosairaus. Tauti tarttuu sairastuneen eläimen puremasta tai nuolaisusta.

Rabiekseen kuolee vuosittain maailmanlaajuisesti lähes 60 000 ihmistä, joista 98 prosenttia on saanut tartunnan koiralta. Sairaus johtaa oireiden alettua aina tuskalliseen kuolemaan ja sairastuminen voidaan varmasti ehkäistä ainoastaan ennen altistumista tai välittömästi altistumisen jälkeen annettavalla, usean rokotuksen sarjalla.

Tamminen huomauttaa, että koiran pureman jälkeen varmuuden vuoksi annettavien rokotussarjojen määrä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa.

Vaikka vesikauhuinen koira kuvataan usein vaahtosuisena, aggressiivisena petona, eläinlääkäri korostaa, että todellisuudessa rabieksen epäileminen oireiden perusteella on vaikeaa, sillä oireet voivat olla etenkin aluksi varsin ylimalkaiset.

"Kun lisäksi tiedetään, että virus tarttuu jo muutama päivä ennen näkyvien oireiden alkamista, on rabiesta kantavalla koiralla useita päiviä aikaa altistaa kaikki ympärillään olevat ihmiset ja eläimet, ennen kuin rabiesta osataan epäillä", Tamminen lisää.

Suomeen tuodaan Ruokaviraston riskinarvioinnin mukaan vuosittain 400 rabiesrokottamatonta koiraa ja satakunta koiraa, jotka on oletettavasti rokotettu, mutta joiden rabiesvasta-ainetaso on riittämätön.

"Rabieksen itämisaika tartunnasta oireiden alkamiseen on muutamasta viikosta jopa puoleen vuoteen. Näin ollen vesikauhuun voi sairastua koira, joka on saanut tartunnan ennen rabiesrokotteen antamista", eläinlääkäri kertoo.

Tamminen nostaa esiin myös sen, että maissa, joissa rabiesta esiintyy, rokotusprosessissa on usein puutteita. Esimerkiksi rokotteiden laatu voi olla heikko ja niitä saatetaan säilyttää tai annostella väärin.

"Mikä tahansa virhe johtaa helposti vasta-aineiden riittämättömään tasoon rokotetullakin koiralla. Myös asiakirjojen suoranaista väärentämistä tapahtuu", eläinlääkäri valaisee.