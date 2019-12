Tiernapoikaperinne uusiksi: kasvojen mustaaminen jää historiaan, Murjaanien kuninkaasta tuli Maurien kuningas

Suomalaiseen pikkujouluperinteeseen kuuluvat tiernapojat murjaaneineen ja mustine kasvoineen on nostettu tikun nokkaan. Keskustelun avasi itse Oulussa toimiva ja tiernapoikaperinnettä vaaliva Tiernasäätiö.

Hämäläis-Osakunnan Laulajien mieskvartetti on esittänyt oululaista tiernapoikanäytelmää neliäänisenä versiona Sederholmin ja Ruiskumestarin taloissa ensimmäisenä adventtisunnuntaina vuodesta 1996 lähtien.

Ruotsin sanasta "stjärna" suomeksi kääntynyt tiernapoikaperinne levisi Saksasta Tanskan kautta muihin Pohjoismaihin 1600-luvulla.

Tiernapoikien laulunäytelmä kertoo omalla tavallaan Matteuksen evankeliumin toisen luvussa kerrotut, Jeesuksen syntymään liittyvät tapahtumat. Siinä itäisen maan tietäjät saapuivat tähden johdattelemina Jerusalemiin kumartamaan syntynyttä juutalaisten kuningasta.

Kuningas Herodes sai tiedon asiasta ja lähetti joukkonsa tappamaan kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset. Neljästä tiernapojasta tärkein on juuri Herodes, joka käskee Murjaanien kuningasta rukoilemaan edessään. Toiseksi tärkein on tämä Murjaanien kuningas, joka joutuu nöyrtymään Herodekselle ja kumartamaan häntä.

Murjaanien kuninkaalla on musta naama. Tähän Tiernasäätiö puuttuu nyt itse.

"Jotta tiernakuvaelman tärkeä viesti tulisi tässä ajassa ymmärrettäväksi, perinnettä tulee uudistaa. Perinteen uudistamisen tarvetta on ainakin hahmojen esittämisen tavassa ja mustan kuninkaan nimessä”, säätiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Viertola ja hallituksen jäsen Satu Saarinen kirjoittavat Kalevassa.

He huomauttavat, että vaikka naaman mustaaminen ei oululaisessa tiernapoikakuvaelmassa ole koskaan merkinnyt halventamista, siitä on syytä luopua.

Viertola ja Saarinen kirjoittavat, että mustaaminen tällaisena rinnastuu rasistiseen blackface-käytäntöön, joka on nähtävissä muun muassa hollantilaisessa Zwarte Piet-perinteessä.

”Siinä on kyse nimenomaan pilkasta ja ivasta, tummaihoisten lapsekkaiksi tekemisestä. Täten Zwarte Piet -perinne on rasistinen”, he katsovat.

Tiernasäätiö suosittaa myös kiinnittämään huomiota nimeen ”Murjaanien kuningas”. Nykyajassa kun nimityksellä voidaan kokea olevan halventava ja toiseuttava merkityssisältö. Niinpä se saatetaan rinnastaa muihin rodullistaviin, epäasiallisiin termeihin, jotka ovat jääneet historiaan.

Tiernasäätiö ehdottaa ”Murjaanien kuningas”-nimen korvaamista ”Maurien kuninkaalla”.

Tiernasäätiön puheenjohtaja Heikki Viertola on liikkeenjohdon konsultointia harjoittavan Tripla HV-Lähitori Oy:n toimitusjohtaja. Satu Saarinen edustaa säätiön hallituiksessa Oulun seurakuntayhtymää.