Naisjohtajien määrä suomalaisten pörssiyhtiöiden johdossa uuteen ennätykseen – kehitystä tukee aiempi nousu liiketoimintojen johtopaikoille

Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan 11 pörssiyhtiöllä on toimitusjohtajana nainen.

Naisten johtamien suomalaisten pörssiyhtiöiden määrä on noussut uuteen ennätykseen, kertoo Keskuskauppakamarin selvitys.

Selvityksen mukaan 11 pörssiyhtiöllä on toimitusjohtajana nainen. Määrä kattaa yhdeksän prosenttia Helsingin pörssiin listatuista suomalaisista yhtiöistä. Selvitykseen kuuluu yhteensä 124 yritystä.

Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Ville Kajalan mukaan naisten nousemista yritysten johtoon edistää pääsy liiketoimintojen johtoon tai talousjohtoon, joista yleensä edetään toimitusjohtajiksi.

"Nuorten naisten osuus liiketoimintajohdossa on kasvanut selkeästi viime vuosina. Se käy ajan kanssa totta kai kantamaan hedelmää myös toimitusjohtajien osalta", Kajala sanoo.

Ennätyslukemasta huolimatta naistoimitusjohtajia on vielä suhteellisen vähän.

"Toimitusjohtajia on nyt noin yhdeksän prosenttia, kun hallituksen jäsenten osalta ollaan noin 30 prosentissa. Kyllä siihen osuuteen on vielä matkaa."

Naisjohtajien ennätysmäärästä huolimatta naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden johtoryhmissä putosi tänä vuonna 24 prosenttiin. Osuus oli ennätyssuuri vuotta aiemmin, jolloin johtoryhmissä tasan joka neljäs jäsen oli nainen. Lasku johtuu naisten osuuden selvästä vähenemisestä pienissä pörssiyhtiöissä. Naisten osuus suurten ja keskisuurten johtoryhmissä sitä vastoin kasvoi hieman.

Myös naisten osuus vuonna 2019 nimitetyistä uusien johtoryhmien jäsenistä laski viime vuodesta. Naisia on tänä vuonna ollut runsaat 24 prosenttia kaikista jäsenistä, kun vuotta aiemmin osuus oli neljä prosenttiyksikköä korkeampi.

Sekä kaikkien että uusien naisjäsenten osuuksien pudotukset johtuvat Kajalan mukaan muutoksista pienissä yhtiöissä.

"Pitäisin tätä vaihtelua yksittäisenä vuosittaisena heilahduksena. Muutokset ovat aiemminkin olleet suurimpia pienissä pörssiyhtiöissä."

Helsingin pörssissä on 22 yhtiötä, joiden johtoryhmissä ei ole lainkaan naisia. Pörssiyhtiöistä 11 on sellaisia, että niiden johtoryhmissä on naisenemmistö tai yhtä suuri määrä miehiä ja naisia.