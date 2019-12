EU-maat eivät löytäneet vieläkään täyttä yksimielisyyttä ilmastotavoitteesta – Puola laittoi muut odottamaan

Ensimmäiseen huippukokoukseensa osallistunut pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi olevansa tyytyväinen päivän antiin ja siihen, että kaksi Suomen tärkeää asiaa, budjetti ja ilmastotavoite edistyivät.LEHTIKUVA / AFP

EU-maat eivät löytäneet vieläkään täyttä yksimielisyyttä ilmastotavoitteesta huippukokouksessa Brysselissä. Huippukokous päättyi ristiriitaisin viestein.

Huippukokouksia johtava Charles Michel kertoi, että EU-maat olivat saavuttaneet sovun. EU-maat haluavat hänen mukaansa olla vuosisadan puoliväliin mennessä ensimmäinen hiilineutraali manner.

Yksi maa, Puola, ei kuitenkaan ollut valmis sitoutumaan tavoitteen toimeenpanoon. Sen takia asiaan palataan ensi vuoden kesäkuussa. Yhteisymmärryksen löytäminen yhteisestä ilmastotavoitteesta oli yksi isoimmista tavoitteista Suomen EU-puheenjohtajakaudella.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan yhden jäsenmaan epävarmuudessa on kyse ennen kaikkea siitä minkälaisia kustannuksia ilmastotavoite aiheuttaa. EU-maiden neuvottelut tulevien vuosien rahankäytöstä ovat vielä kesken.

"Tänään tehty päätös on merkittävä askel eteenpäin. Pidämme tärkeänä, että työtä jatketaan ja ensi vuonna jokainen jäsenmaa sitoutuu ilmastotavoitteen täysimääräiseen, kansalliseen toteuttamiseen", Marin sanoi.

Miten voi sitoutua tavoitteeseen, jos ei sitoudu toimeenpanoon?

"Tämä on se tilanne, joka tänään saavutettiin eli sopu siitä, että tavoite on yhteinen. 2050 EU on ilmastoneutraali. Yhden jäsenmaan osalta asiaan palataan ensi kesäkuussa ja nimenomaan toimeenpanon osalta", Marin vastasi.

Myös ydinvoimasta väännettiin kättä yöhön venyneessä kokouksessa.

Jokaisella EU-maalla on oikeus päättää itse omasta energiapaletistaan eli siitä miten energiaa tuotetaan. Tästä haluttiin muistuttaa myös kokouksen loppupäätelmissä.

"Jotkut jäsenmaat ovat ilmaisseet, että ne käyttävät ydinvoimaa kansallisessa energiapaletissaan", kirjaukseen lopulta lisättiin.

Varsinkin Tshekki vetosi voimakkaasti ydinvoiman puolesta. Itävalta, Saksa ja Luxemburg ovat ydinvoimavastaisempaa laitaa.

"Tästä päivästä on selvitty ja uskon, että huomisestakin päivästä selvitään. Varmasti seuraavassa kokouksessa minäkin olen jo paljon kokeneempi", Marin kertoi tunnelmistaan.

Hallituksen kokoonpano, viiden naisen johdolla, on herättänyt hänen mukaansa paljon mielenkiintoa.

"Sitä on vähän ihmetelty ja kummasteltukin, että onpas se edistyksellistä. Kaiken kaikkiaan todella mielenkiintoinen päivä."