Törkeitä huumausaine- ja väkivaltarikoksia: Poliisi tutkii laajaa järjestäytyneen rikollisuuden kokonaisuutta Kaakkois-Suomessa

Poliisi on tällä viikolla tehnyt etsintöjä Lappeenrannassa, Kotkassa, Kouvolassa, Lahdessa ja Helsingissä. LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Kaakkois-Suomen poliisilaitos tutkii laajaa rikoskokonaisuutta, joka poliisin mukaan liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Epäillyt rikokset ovat lähinnä törkeitä huumausainerikoksia ja väkivaltarikoksia.

Poliisi on tällä viikolla tehnyt etsintöjä Lappeenrannassa, Kotkassa, Kouvolassa, Lahdessa ja Helsingissä. Etsintöjen yhteydessä on takavarikoitu ampuma-aseita, räjähteitä ja huumausaineita.

"Aseita on toistakymmentä ja räjähteitä useita kiloja. Asearsenaali on melkoinen", kertoo tutkintaa johtava rikoskomisario Marko Heinonen.

Yksi takavarikoiduista aseista on Heinosen mukaan sarjatuliase. Joukossa on myös kiväärejä ja haulikkoja. Se, mistä aseet ovat peräisin, on Heinosen mukaan vielä selvittelyn alla.

"Tutkinnassa ollaan alkumetreillä", hän sanoo.

Takavarikoitujen huumausaineiden määrästä ja laadusta Heinonen ei tässä vaiheessa kerro tarkemmin. Niiden osalta rikosepäilyt liittyvät huumeiden maahantuontiin ja myyntiin.

Useita henkilöitä on otettu kiinni etsintöjen yhteydessä. Viisi juttuun liittyvää epäiltyä on vangittu tällä viikolla. Lisäksi jo aiemmin on vangittu kaksi henkilöä, joiden poliisi epäilee liittyvän samaan rikoskokonaisuuteen. Rikosepäilyt ajoittuvat Heinosen mukaan lähinnä parin viime vuoden ajalle.

Epäillyt ovat Heinosen mukaan pääosin Suomessa asuvia henkilöitä, jotka ovat olleet aiemminkin poliisin kanssa tekemisissä. Epäiltyjä saattaa tutkinnan edetessä tulla lisää, hän arvioi.

Vanhin vangituista on Heinosen mukaan syntynyt vuonna 1974 eli hän on noin nelikymppinen. Nuoremmat ovat noin kolmikymppisiä.

Iltalehden mukaan epäillyt kuuluvat Helvetin enkeleihin. Heinonen ei vahvista järjestön nimeä, mutta toteaa kyseessä olevan maailmanlaajuinen ja myös Suomessa toimiva rikollisjärjestö.

Tutkinta painottuu Heinosen mukaan Etelä-Karjalaan, vaikka epäiltyjä on muuallakin Etelä-Suomessa.

"Kerhotila on täällä Lappeenrannassa", sanoo Heinonen.