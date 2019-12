Greenpeacen Sini Harkki siirtyy viestintätoimisto Tekirin palvelukseen

Sanne Katainen

Sini Harkki on tehnyt kahdenkymmenen vuoden uran ympäristöjärjestöissä.

Greenpeacen Suomen maajohtaja Sini Harkki siirtyy viestintätoimisto Tekirin palvelukseen. Hän aloittaa Tekirin vastuullisuuden ja ilmastoasioiden johtavana konsulttina ensi vuoden tammikuussa.

Harkki on tehnyt kahdenkymmenen vuoden uran ympäristöjärjestöissä. Suurimman osan tästä ajasta hän on työskennellyt Greenpeacessa, jossa toimi hän on toiminut viimeiset kuusi vuotta Suomen maajohtajana. Harkki on keskittynyt urallaan erityisesti ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Sen myötä hän on päässyt työskentelemään myös suomalaisten ja kansainvälisten yritysten sekä yrityspäättäjien kanssa ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien ja ratkaisujen parissa.

Tekirin toimitusjohtaja Mikko Hämeenniemi on innoissaan Sini Harkin liittymisestä osaksi Tekirin asiantuntijoiden joukkoa.

”Ilmastonmuutos muuttaa maailmaa ja koko yhteiskunnan on reagoitava siihen. Yritykset ovat yhä tärkeämpi osa yhteiskuntaa ja niiltä vaaditaan paitsi kannanottoja, myös erityisesti tekoja. Tekirin tehtävä on kaikessa toiminnassaan auttaa asiakkaitaan tekemään oikeita tekoja ja viestimään niistä oikealla tavalla. Siksi olemme äärimmäisen tyytyväisiä, että saimme Suomen parhaan asiantuntijan kehittämään ja johtamaan ilmastonmuutokseen ja vastuullisuuteen liittyvää konsultointiamme”, Hämeenniemi sanoo Tekirin tiedotteessa.

Harkin mukaan ilmastotietoisuus läpäisee koko yhteiskunnan, ja nyt onkin hänen mukaansa siirryttävä keskustelusta tekoihin.

"Yrityksillä on muutoksessa todella tärkeä rooli ja ne pystyvät liikkumaan myös nopeasti. Haluan olla mukana vauhdittamassa ja tukemassa näitä tekoja ja auttamassa yrityksiä löytämään paikkansa muutoksessa”, hän kommentoi tiedotteessa.