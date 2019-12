Finanssivalvonta kieltää kiinteistörahastoyhtiö Iconia jatkamasta sijoituspalvelujen tarjoamista

Fiva katsoo, että Icon on tarjonnut sijoituspalveluja ilman asianmukaista toimilupaa. LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Finanssivalvonta (Fiva) on velvoittanut kiinteistörahastoyhtiö Icon Corporationin lopettamaan rahasto-osuuksien tarjoamisen ja kieltänyt Iconilta vaihtoehtorahastojen hoitamisen.

Fiva on myös kieltänyt Iconia jatkamasta sijoituspalvelujen tarjoamista. Fiva katsoo, että Icon on tarjonnut sijoituspalveluja ilman asianmukaista toimilupaa.

Kieltojen tehosteeksi Fiva asettaa neljän miljoonan euron uhkasakon.

Kauppalehti uutisoi marraskuussa, että korkeita 6–8 prosentin tuottoja sijoittajille luvannut Icon on vaarassa mennä konkurssiin. Icon kertoi aiemmin tänä vuonna, että velkakirjojen korkojen maksu voi viivästyä.

Icon on hoitanut neljää kiinteistöihin sijoittavaa vaihtoehtorahastoa. Rahastoista kolmea on poikkeusluvan turvin markkinoitu myös ei-ammattimaisille sijoittajille. Iconin tuotteisiin on sijoittanut yli 3 000 henkilöä, yhteisöä ja säätiötä.

Fivan mukaan Icon on muun muassa antanut markkinoinnissaan totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja eikä ole ilmoittanut rahastoissa tapahtuneista olennaisista muutoksista.

Fiva katsoo, ettei Icon voi enää toimia vaihtoehtorahastojen hoitajana. Syyksi Fiva ilmoittaa, ettei yhtiöllä ole tarvittavaa osaamista tai kokemusta, toimitusjohtajaa eikä riittäviä resursseja vaihtoehtorahastojen hoitamiseen.