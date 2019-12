HS: Operaatio kahden alle kouluikäisen orpolapsen palauttamiseksi al-Holista on alkanut – UM tiedottaa asiasta vasta, kun lapset ovat suomalaisten viranomaisten hallussa

HS:n mukaan lapset ovat alle 7-vuotiaita ja Syyrian sota-alueella syntyneitä. Heidän kantasuomalainen äitinsä tiettävästi kuoli pommituksissa. Kuvituskuva. LEHTIKUVA/AFP

Suomen viranomaiset ovat aloittaneet operaation kahden suomalaisen orpolapsen tuomiseksi al-Holin leiriltä Pohjois-Syyriasta Suomeen, kertoo Helsingin Sanomat. HS:n tietojen mukaan viranomaiset hakivat lapset leiriltä eilen, ja tänään heidät on viety autolla Irakin puolelle.

Tiedon on vahvistanut HS:lle Koillis-Syyrian epävirallisen hallinnon edustaja.

HS kertoo, että lapset on tarkoitus lennättää Irakin Erbilistä Suomeen, mutta tarkkaa ajankohtaa ei ole tiedossa.

HS:n mukaan lapset ovat alle 7-vuotiaita ja Syyrian sota-alueella syntyneitä. Heidän kantasuomalainen äitinsä tiettävästi kuoli pommituksissa, ja viime aikoina kaksi suomalaisnaista on huolehtinut heistä.

HS:n tietojen mukaan orpolasten mukana matkasi ainakin evakuointioperaatiota johtava ulkoministeriön erityisedustaja. Kotiuttamiseen liittyvistä asioista ovat sopineet Irakin Kurdistanin aluehallinto ja Suomen ulkoministeriön virkamiesedustus Erbilissä. Syyriassa Suomi on hoitanut asiaa Koillis-Syyrian epävirallisen kurdihallinnon kanssa.

Ulkoministeriö jatkaa valmisteluja al-Holin leirillä olevien suomalaisten lasten avustamiseksi ulkoministerin erityisedustajan johdolla; UM kertoo tiedotteessaan.

Lasten turvallisuuden takaamiseksi ulkoministeriö tiedottaa asiasta vasta tilanteessa, jossa suomalaiset lapset ovat suomalaisten viranomaisten hallussa.

"Turvallisuustilanne Koillis-Syyriassa ja al-Holin leirillä on epävarma. Erityisesti leirillä olevien lasten humanitaarinen tilanne on kestämätön. Viranomaistoiminta perustuu oikeusvaltioperiaatteeseen, Suomen perustuslakiin, lainsäädäntöön ja Suomen kansainvälisiin velvoitteisiin", UM:n tiedotteessa sanotaan

Suomalaisten avustamiseen ulkomailla ja mahdolliseen Suomeen kotiuttamiseen liittyvissä asioissa toimivaltainen viranomainen on ulkoministeriö. Ulkoministeri on nimittänyt erityisedustajan tekemään ratkaisut mahdollisesta kotiuttamisesta Suomen lainsäädännön nojalla.

Nämä viranomaisen ratkaisut perustuvat tapauskohtaiseen, yksilölliseen harkintaan. Tässä harkinnassa otetaan huomioon turvallisuus Suomessa.

Al-Holin leirillä on ollut yli 30 suomalaista lasta ja 11 suomalaista naista. Leirillä asuvien suomalaisten tilanne on ollut esillä julkisuudessa jo pitkään, ja poliittinen keskustelu on ollut erityisesti viime päivinä tiukkasävyistä.

Maanantaina hallitus ilmoitti linjanneensa, että se haluaa tuoda lapset pois al-Holin leiriltä pikaisesti. Tiistaina vuorossa oli opposition välikysymys, joka koski suomalaisten kotiuttamista ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toimintaa. Oppositio syytti Haavistoa salailusta al-Holin suomalaisten kotiuttamissuunnitelmissa.

Tiistaina aamukymmeneltä alkanut täysistunto kesti lähes 18 tuntia. Haavisto sai välikysymysäänestyksessä eduskunnan luottamuksen.

Keskustelua on herättänyt erityisesti se, pitäisikö leiriltä tuoda sekä naiset että lapset vai vain lapset. Olot leirillä ovat erittäin huonot, ja tilanteen on kerrottu heikkenevän jatkuvasti.