Ilmavoimien ex-komentaja sai jo syksyllä 2017 sähköpostin: "Tämä läsähtää etenkin sinulle ja minulle vielä eteen joskus. Tätä ei voi villaisella painaa"

Ilmavoimien ex-komentaja Sampo Eskelinen Lemmenjoki-oikeudenkäynnissä korkeimmassa oikeudessa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Ilmavoimien entisen komentajan kenraalimajuri evp. Sampo Eskelisen oikeudenkäynti alkoi korkeimmassa oikeudessa tänä aamuna. Oikeuden kokoonpanossa on mukana myös sotilasjäseniä.

Hovioikeus tuomitsi Eskelisen kesäkuussa sakkoihin palvelusrikoksesta, koska tämä ei käynnistänyt viipymättä esitutkintaa Karjalan lennoston komentajana Lemmenjoen-harjoituksessa syyskuussa 2017 öykkäröineen eversti evp. Markus Päiviön toiminnasta. Eskelinen kiistää syyllistyneensä rikokseen.

Hovioikeuden mukaan Eskelinen teki tutkintapyynnön alaisestaan Päiviöstä, mutta vasta kaksi ja puoli kuukautta everstin hölmöilyn jälkeen ja sittenkin vasta pääesikunnan oikeudellisen osaston kehotuksesta.

Hovioikeus totesi, että Eskeliselle ei jäänyt asiassa kurinpitoesimiehenä harkintavaltaa, vaan hänellä oli viimeistään lokakuussa syytä epäillä Päiviön syyllistyneen rikokseen. Oikeuden mukaan Eskelinen ei luultavasti olisi tehnyt tutkintapyyntöä ollenkaan, ellei Pääesikunnan oikeudellisen osaston päällikkö olisi häntä siihen kehottanut.

Erikoissyyttäjä Sampsa Hakala pyrkii osoittamaan, että Eskelinen sai niin tarkat tiedot alaisensa rikollisen epäasiallisesta toiminnasta, että esitutkinta olisi tullut aloittaa heti.

Hän esitteli oikeudessa muun muassa Karjalan Lennoston ex-esikuntapäällikön syyskuun 2017 lopussa lähettämää sähköpostia, jossa kerrataan everstin painokelvotonta käytöstä yksityiskohtaisesti. Kaksi päivää harjoituksen loppumisen jälkeen lähetetyssä sähköpostissa ennustettiin tuolloin myös tulevaisuutta oikeansuuntaisesti.

"Tämä läsähtää etenkin sinulle ja minulle vielä eteen joskus. Tätä ei voi villaisella painaa", Damage control part two -otsikoidussa viestissä luki.

Eskelinen katsoo, että hän oli ilmoittanut Pääesikunnalle alaisensa toiminnasta jo aiemmin ja jäi odottamaan toimintaohjeita.

"Olen lähettänyt 29.9.2017 sähköpostin Pääesikunnan päällikölle ja Puolustusvoimien henkilöstöpäällikölle ja sen jälkeen vielä Puolustusvoimien komentajalle 5.10.2017. Olen kertonut myös heille suullisesti tietoni. En saanut ohjeita tai käskyä ryhtyä välittömästi toimiin esitutkinnan käynnistämiseksi", hän sanoo valituksessaan.

Eskelisen asianajaja Heikki Maunila perusteli päämiehensä syyttömyyttä myös sillä, ettei tämä ole verrattavissa ammattimaiseen esitutkintaviranomaiseen.

"Täytyy muistaa, että päämieheni on esitutkinta-asemassa verrattavissa maallikkoon, hänellä ei ole koulutusta eikä kokemusta. Hän on ammattilentäjä taustaltaan, nämä asiat ovat hänelle hyvin vieraita. Joka tapauksessa on selvää, mikäli päämieheni on viivytellyt, viivyttely ei ole ollut tietoista vaan siinä tapauksessa tuottamuksellista."

Syyttäjä näytti oikeudessa myös Eskelisen harjoitusviikonloppua seuraavana torstaina esimiehilleen lähettämää sähköpostia, jonka aihe oli "Case LSTOKOM". Lyhenteellä tarkoitetaan lennoston komentajaa eli Päiviötä. Toinen vastaanottaja oli Pääesikunnan päällikkö Timo Kivinen ja toinen Pääesikunnan henkilöstöpäällikkö Timo Junttila.

Viestissä Eskelinen kertoo käyneensä Päiviön kanssa muun muassa kahdenkeskistä keskustelua ja kirjoittaa, että tapahtuneesta on pidetty palautetilaisuus.

"On luonnollisesti saanut siipeensä lujaa ja on käynnistänyt elämänsä vakavimman itsetutkiskeluprosessin. Kyse on sen verran älykkäästä ja tarmokkaasta ihmisestä, että tietynlainen muutos varmasti tapahtuu. Lennoston komentajan soveltuvuuden arviointi ja vaihtaminen ei ole lennoston johtoryhmän asia. Nyt kun on putsattu pöytää, niin komentaja on aina ja tässä tapauksessa edelleen komentaja. Komentajalle on annettava mahdollisuus ja tilaisuus", viestissä lukee.

Vapaaehtoiseksi kertausharjoitukseksi tituleerattu sidosryhmätilaisuus pidettiin vuoden 2017 syyskuussa säätiöomisteisella Lemmenjoen Lapinmajalla Inarissa.

Eversti käyttäytyi Helsingin hovioikeuden mukaan tilaisuudessa laittoman sopimattomasti muun muassa solvattuaan useita harjoitukseen osallistuneita esimerkiksi "homorunkkareiksi" ja viljeltyään törkypuheita läpi koko harjoituksen. Hän oli myös ollut siinä määrin päihtynyt, että hänen palveluskykynsä oli oikeuden mukaan alentunut.

Tilaisuuteen osallistui syksyllä 2017 kaikkiaan noin 30 henkilöä, joista noin puolet oli kutsuttuja reserviläisiä. Mukana olivat muun muassa itäsuomalainen pankinjohtaja, Kuopion kaupunginjohtaja, Nurmeksen kaupunginjohtaja, paikallispankin hallituksen puheenjohtaja ja energiayhtiön toimitusjohtaja. Ohjelmaan kuului muun muassa sotilaskoulutusta, vierailu porotilalla ja kullankaivajien haudalla, tietovisa, illastamista ja saunomista.