Oikeusasiamies jyrähtää liikenne- ja viestintäministeriölle hallinnonalan uusista nimistä: "Ei edusta hyvää hallintoa"

Kuvitus: MT

Eduskunnan oikeusasiamies on ottanut kantaa Väyläviraston oheisnimeen Väylä sekä Liikenne- ja viestintäviraston Traficomiin ja Traffic Management Finland Oy:n pelkästään englanninkieliseen nimeen.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen antaa tuoreimmassa ratkaisussaan moitteita liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan nimistä.

Kannanotto koskee Väyläviraston oheisnimeä Väylä, Liikenne- ja viestintäviraston Traficomia sekä pelkästään englanninkielistä Traffic Management Finland Oy:tä. Nimet vaihtuivat tämän vuoden alusta, kun liikenne- ja viestintäministeriö uudisti hallinnonalaa.

Oikeusasiamiehelle tehtiin asiasta kuusi kantelua.

Aiempien ratkaisujen mukaisesti oheisnimi ei ole sinänsä lainvastaista. Sen tulee kuitenkin esiintyä aina viranomaisen virallisen nimen yhteydessä ja niin, ettei epätietoisuutta tai sekaannusta viranomaisesta synny. Pelkkää oheisnimeä voidaan käyttää vain sisäisessä toiminnassa.

Viranomainen ei liioin voi esiintyä vain oheisnimellä, vaikka se ennen pitkää vakiintuisi yleisessä kielenkäytössä. Jos oheisnimi muodostetaan viranomaisen nimestä lyhenteenä, se on muodostettava molemmilla kansalliskielillä samoin periaattein.

"Julkista hallintotehtävää hoitavan yksityisen toimintayksikön nimeäminen vain vieraalla kielellä kansalliskielten sijasta ei lähtökohtaisesti ole hyvää hallintoa ja kielellisiä oikeuksia koskevan sääntelyn mukaista", oikeusasiamiehen ratkaisussa todetaan.

Väyläviraston Väylä -nimeä on käytetty joko yksinään tai ensisijaisesti muutenkin kuin puhtaasti viraston sisäisesti. Sitä on käytetty tiedottamisessa kuten sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeissä ja kylteissä tai vastaavissa opasteissa.

Ensisijaisesti Väylä-oheisnimeä on käytetty viraston asiakirjoissa ja verkkosivuilla niin, että lukijan huomio kiinnittyy virallisen nimen sijasta oheisnimeen. Oikeusasiamiehen mukaan tällainen toiminta on selkeässä ristiriidassa aiemman ratkaisukäytännön kanssa.

Eduskunnan oikeusasiamies korostaa, ettei Väylä-nimi ole aiemman ratkaisukäytännön mukainen myöskään siksi, että sille ei ole olemassa ruotsinkielisissä asiayhteyksissä käytettävää vastinetta, vaan oheisnimi on ilmiselvästi muodostettu viraston suomenkielisestä nimestä.

Oikeusasiamiehellä ei ollut hyvän hallinnon eikä kielellisten velvoitteiden näkökulmasta perusteita puuttua Liikenne- ja viestintäviraston Traficom -oheisnimen käyttöön eikä sen muodostamiseen. Virasto on noudattanut aiemman ratkaisun linjaa. Se koski Liikenteen turvallisuusviraston oheisnimeä Trafi.

Tästä huolimatta Liikenne- ja viestintäviraston tulee huolehtia siitä, että Traficom ei ole hyvän hallinnon vastaisesti omiaan sekoittumista esimerkiksi yksityiseen toimijaan tai päinvastoin. Mikäli tätä ilmenee, viraston tulee pyrkiä poistamaan sekaannuksen syitä ja vaikutuksia.

Traffic Management Finland Oy on liikenteenohjaus- ja hallintapalveluita tuottavan konsernin emoyhtiö, jolle on annettu julkisia hallintotehtäviä. Valtion kokonaan omistamalla yhtiöllä on pelkästään englanninkielinen nimi.

Oikeusasiamies katsoo ratkaisussaan, että julkisten hallintotehtävien hoitamiseen muodostetun yhtiön nimen valinnassa olisi voinut ottaa huomioon kielilain sekä hallintolain vaatimukset. Ratkaisussa myös todetaan, että osa konsernin tytäryhtiöistä oli olemassa jo ennen nimen valintaa ja niillä on ollut englanninkieliset tai vierasperäiset nimet.