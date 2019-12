Yle: Suomen suurimpien yritysten johtoryhmissä vain viidesosa on naisia

Ruotsalainen Annica Bresky nimitettiin Stora Enson toimitusjohtajaksi syyskuussa. Lehtikuva / Mikko Stig

Suomen 40 suurimman yrityksen johtoryhmien jäsenistä vain joka viides on nainen, kertoo Ylen selvitys.

Useimmiten nainen on johtoryhmässä henkilöstö- tai viestintäjohtaja. Liiketoimintojen johdossa naisia on vähemmän, ja raskaimmat salkut ovat usein miehillä. Vain kahdella yrityksellä 40 suurimmasta on toimitusjohtajana nainen.

Suurimmista yrityksistä Metsä Groupin ja puhelinvalmistaja HMD Globalin johtoryhmissä ei ollut yhtään naista. Suurin osuus naisia oli eläkeyhtiö Elon johtoryhmässä, 55 prosenttia. Myös eläkeyhtiöt Varma ja Ilmarinen ylsivät 50 prosenttiin.

Elo on metsäyhtiö Stora Enson ohella ainoa suuri yritys, jolla on nainen toimitusjohtajana.

Keskuskauppakamari ilmaisi viime vuonna huolensa siitä, että naisille jää johtoryhmissä usein tukitoimien hoitaminen. Tuolloin pörssiyhtiöiden liiketoimintojen johtajista vain 14 prosenttia oli naisia.