Pääministeri Marin lensi yksityiskoneella ilmastokokoukseen – valtioneuvoston kanslia ei paljasta tilauslentojen vuosittaisia kustannuksia tai ilmastotaakkaa

Pääministeri Sanna Marin (sd.) lensi pari viikkoa sitten Madridin ilmastokokoukseen yksityiskoneella.

Valtioneuvoston edustajista eniten yksityiskoneita käyttävät pääministeri ja ulkoministeri. Tähän ovat syynä kyseisten ministerien matkakohteet, matkustusmäärät sekä heidän aikataulunsa.

Valtioneuvoston kansliasta (VNK) kerrotaan Maaseudun Tulevaisuudelle, että tilauslento voidaan harkinnan mukaan valita matkustusmuodoksi silloin, kun reittilentoja ei ole saatavilla tai niiden aikataulu ei sovi ministerin ja delegaation kokous- ja tai matka-aikatauluun.

Kanslian mukaan tilauslentojen osuus kaikista matkoista vaihtelee vuosittain. Siksi valtioneuvoston kanslia on päättänyt olla kertomatta lentomääristä tarkemmin. Kansliasta kerrotaan, ettei tilauslentojen kustannuksia seurata erillään muista matkakustannuksista. Näin ollen myöskään siitä ei ole tietoa, minkä verran yksityiskoneiden käyttö maksaa veronmaksajille vuodessa. Tilauslentoja käytetään kanslian mukaan pääosin EU-korvattavilla matkoilla. Tällaisissa tapauksissa EU siis maksaa osan lennon kustannuksista.

VNK vaikenee MT:lle antamassa vastauksessaan myös siitä, miten yksityiskoneiden käyttö on kehittynyt viiden vuoden aikana.

Valtioneuvoston kansliasta korostetaan, että valtion yhteishankintayksikkö Hansel on kilpailuttanut Tilauslennot-puitejärjestelyn, jonka kautta hankitaan kaikki tilauslennot. Tällä puitejärjestelyllä on Hanselin ympäristötunnus, ja palvelun hankinnassa on pyydetty selvitys ympäristönhoitotoimenpiteistä. Kansliasta kerrotaan, että puitejärjestelyssä käytettävien koneiden rekisteröinti ja käyttöönotto on tehty vuoden 2000 jälkeen, minkä ansioista ne ovat aiempaa vähäpäästöisempiä. Sen sijaan siihen ei oteta kantaa, miten paljon tilauslentojen arvioidaan kuormittavan ympäristöä.