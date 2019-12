Pelkäätkö, että joulustressi pilaa juhlatunnelman? Psykologi kertoo, miten ikävät riitatilanteet voi välttää

Jos riitatilanteita syntyy, on psykologin mukaan tärkeää yrittää rauhoittaa tilanne ja uskaltaa pyytää sekä antaa anteeksi.

Jaana Kankaanpää

Psykologi peräänkuuluttaa erityisesti vuorovaikutusta ja asioista keskustelua. Kuvituskuva.

Joulu ei aina ole pelkkää yhdessäolon, ilon ja perinteiden juhlaa. Toisinaan korkeat odotukset ja stressi tuovat tullessaan riitoja ja kireän tunnelman.

"Vaikka kyse on vain muutamasta lomapäivästä, latautuu niihin monenlaisia tunteita ja odotuksia. Stressiä aiheuttaa erityisesti täydellisen joulun kuvitelma – ikään kuin asioiden pitäisi olla tietyllä tavalla, jotta joulu olisi onnistunut. Totuus on kuitenkin se, että ihmisillä on monenlaisia tarpeita, eikä maailma ole koskaan valmis", Terveystalon pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueen vastaava psykologi-psykoterapeutti Suvi Laru muistuttaa tiedotteessa.

Jos riitatilanteita syntyy, on Larun mukaan tärkeää yrittää rauhoittaa tilanne ja uskaltaa pyytää sekä antaa anteeksi. Psykologi peräänkuuluttaa erityisesti vuorovaikutusta ja asioista keskustelua.

"Jokainen voi onneksi pyrkiä omalla toiminnallaan estämään konfliktien syntymisen. Erilaisten tapojen yhdistäminen on ymmärrettävästi haastavaa, ja ristiriitoja on joskus mahdotonta välttää."

Laru huomauttaa, että joulurauha syntyy halusta asettua omanlaisen joulun ääreen. Omanlaisen joulun saavuttamisessa helpottaa hänen mukaansa paljon se, että omat toiveensa sanoo ääneen.

Jo ennen joulua voi tehdä töitä sen eteen, ettei tunnelma mene pilalle. Larun mukaan onkin paikallaan miettiä, millaisia toiveita itsellä ja muilla on joulun suhteen, jotta pahimmalta stressiltä sekä riitatilanteilta jouluna säästytään.

Ikävien tilanteiden ehkäisyssä on tärkeää myös miettiä sitä, mikä joulussa on oleellista. Joulu on joka tapauksessa täynnä tapahtumia ja hoidettavia asioita, joten yhtään lisätyötä ei kannata itselleen ottaa.

"Jos normaalisti ei ole tapana siivota jokaista nurkkaa, ei kannata siivota myöskään jouluna, vaan sen voi tehdä vaikka tammikuussa", Laru vinkkaa.

Psykologi nostaa esiin myös toisten tukemisen. Jotta joulun vietto on kaikille mukavaa, tulee jokaisen hoitaa oma osuutensa jouluvalmisteluista.

"Keskustelkaa ajoissa, miten työt jaetaan, jotta ne eivät jää yhden ihmisen harteille", psykologi neuvoo.

Laru kannustaa myös keskustelemaan avoimesti ja tekemään kompromisseja. On kyseessä sitten erilaiset toiveet tai orastava riitatilanne, tärkeintä on hänen mukaansa keskustella, mistä kenkä puristaa.

"Asiaa auttaa, kun hyväksyy sen, että meillä kaikilla on omat odotuksemme joulun suhteen", hän lisää.

Joulukiireiden keskellä on tärkeää myös hengähtää ja ottaa omaa aikaa. Jos konflikti on syntymäisillään, kannattaa psykologin mukaan hengittää syvään ja lähteä vaikka happihyppelylle. Pienen irtaantumisen jälkeen joulunviettoa voi taas jatkaa hyvillä mielin.