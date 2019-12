Ethän anna näitä jouluherkkuja lemmikillesi? Seurauksena pahimmillaan jopa rakkaan karvakaverin kuolema

Lari Lievonen

Jouluna kannattaa miettiä, mitä syötävää lemmikilleen antaa.

Monet lemmikinomistajat tietävät, että suklaa on karvaisille ystäville vaarallista. Tiedossa on myös se, että herkuttelun jälkeen ihmisille terveellinen ksylitolipastilli tai purkka on vaaraksi lemmikille.

Vakuutusjätti LähiTapiola huomauttaa, että joulupöytään kuuluu muitakin ruoka-aineita, joilla voi olla terveydelle haitallisia seurauksia kissoille ja koirille. LähiTapiolan LemmikkiHelppi-etäeläinlääkäripalvelun eläinlääkäri Eva Kaisti kertoo, että kaakao ja suklaa ovat myrkyllisiä sekä koirille että kissoille. Niiden syöminen voi johtaa pahimmillaan jopa rytmihäiriöihin ja kuolemaan.

Vaarallisia ovat myös esimerkiksi macadamiapähkinät ja muut pähkinät. Pähkinöiden vaarallisuuden taustalla ovat niiden sisältämät rasvat, jotka voivat aiheuttaa akuutin haimatulehduksen. Rusinat puolestaan johtavat akuuttiin munuaisvaurioon.

Hiivapohjaiset taikinat ovat vaarallisia käymisen ja turpoamisen vuoksi. Turvotessaan taikina voi nimittäin tukkia mahalaukun tai suolen. Toisaalta käyminen tuottaa myös alkoholia, joka on myrkkyä lemmikille.

Toisin kuin voisi ehkä luulla, kinkun nahka sekä paistorasva voivat aiheuttaa oksentelua ja ripulia tai vakavimmillaan jopa akuutin haimatulehduksen.

Kaisti huomauttaa, että kalaruokien ruodot voivat jäädä lemmikin kurkkuun, puhkaista suolen tai jäädä jumiin suolistoon. Myös kypsennetyt linnun luut voivat jopa puhkaista lemmikin mahalaukun tai suolen ja aiheuttaa tukoksen tai luu-ummetuksen.

Myös sipulin ja valkosipulin kanssa on syytä olla varovainen, sillä ne ovat lemmikille vaarallisia kaikissa muodoissaan ja tuhoavat punasoluja.

Joulun juhlinnan aikana on syytä pitää mielessä myös se, että noin 80 prosentilla lemmikeistä on laktoosi-intoleranssi, joten maitotuotteet voivat aiheuttaa haittaa karvaisille ystäville.

Siitä huolimatta, että ihmisille suositellaan ksylitolipastillin syömistä, voi ksylitolin syöttämisellä lemmikille olla hyvin ikäviä seurauksia. Ksylitoli nimittäin aiheuttaa lemmikille akuutin verensokerin laskun ja jopa kooman. Toisaalta ksylitoli vaurioittaa myös lemmikin maksaa.