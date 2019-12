Lukijalta: "Torikauppiaiden nöyryytyksen lisäksi Helsinki on saanut kovan kolautuksen joulunajan matkailukohteena"

"Monelle myyjälle Tuomaan markkinoiden myynti on ollut lähes ainoa vuosittainen paikka vaihtaa tuotteet rahaksi."

Helsingin kaupungin mukaan Tuomaan markkinat on tarkoitettu käsityöntekijöille, alkutuottajille ja niille, jotka itse valmistavat ja myyvät tuotteensa. Näin on menetelty 20 vuotta.

Myyntikojuja Tuomaan markkinoilla oli vuosi sitten 130 ja myyjiä noin kaksinkertainen määrä. Myyntikojujen määrä tänä vuonna on pudotettu 77:ään.

Markkinoiden yli 300 000 asiakkaan määrä on taannut pienyrittäjille hyvät edellytykset suoramyyntiin ja tulojen hankintaan. Monelle myyjälle Tuomaan markkinoiden myynti on ollut lähes ainoa vuosittainen paikka vaihtaa tuotteet rahaksi. Käsin tehdyillä tuotteilla on lähes mahdottomuus päästä kauppaketjun hyllyille.

Tänä vuonna markkinoiden järjestelyt siirtyivät Helsingin kaupungin tapahtumasäätiölle. Monelle pienyritykselle tämä järjestely aiheutti kuoliniskun. Viime vuonna myyntipäiviä tapahtumassa oli 22, nyt niitä oli seitsemän päivää vähemmän.

Maanantaina myynti kojuilta ei jostain käsittämättömästä syystä ole sallittua. Kojun paikkamaksu vuosi sitten myyntipäivää kohti oli 93 euroa, nyt 145 euroa. Nousua 56 prosenttia.

Tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula mainitsee viime syyskuun markkinaviesti-lehdessä: ”Säätiö lupaa siis varmistaa, että kaupunki on parempi kumppani alan toimijoille.”

Tämä voi olla parempi järjestäjälle, mutta miten se voi olla torikauppiaille? Paikkamaksua nostettiin yli maksukyvyn, myyntipäiviä vähennettiin ja puolella markkinakauppiaista ei uudistettu markkinapaikkaa.

Ajat, jolloin pienyrittäjä sai merkittävän toimeentulolisän Tuomaan markkinoilta, näyttää olevan taakse jäänyttä elämää. Säätiön etu on koitunut markkinakauppiaille ylipääsemättömäksi esteeksi taloudellisen tuloksen saamiselle.

Markkinoilla käyvien asiakkaiden määrä on verrannollinen kojujen lukumäärään ja niiden tuotevalikoimaan. Vähäinen kojujen määrä on tänä vuonna pienentänyt asiakasmääriä ja torimyyjien tuloja romahdusmaisesti.

Markkinoilta ensimmäistä kertaa puuttuvat esimerkiksi Lapin eksoottiset tuotteet: karhu, poro, rautu, marjat ja hunajat, Näiden tuotteiden myyjät eivät saaneet myyntioikeutta markkinoille.

Kuka on tunnelman luoja Tuomaan markkinoilla? Joulutunnelman luovat muun muassa yksinyrittävät käsityöläiset, korttimyyjät, piparkakun tekijät ja pikkunuket, joiden myyntimahdollisuus nitistettiin kohtuuttomalla paikkamaksulla.

Näin pienyrittäjyyden edistämisen aikakaudella tapahtumasäätiön toimitusjohtaja voi kertoa, miksi Tuomaan markkinoiden torikauppiailta riistettiin toimeentulon edellytykset. Torikauppiaiden nöyryytyksen lisäksi Helsinki on saanut kovan kolautuksen tunnettuna joulunajan matkailukohteena.

Pentti Parviainen

torikauppias

Taivalkoski

