Tiedätkö, mihin kynttilänjämät ja kinkunrasva kuuluvat? Näin lajittelet joulun jätteet oikein

Markku Vuorikari

Joulun aikana kertyneet steariini- ja parafiinijäämät kannattaa kerätä talteen ja käyttää uusien kynttilöiden valmistukseen.

Lounais-Suomen Jätehuolto vinkkaa, miten joulun aikana syntyneiden jätteiden kanssa tulee toimia.

Alumiiniset vuoat ja foliot, metallipurkit ja -kannet lajitellaan muiden metalliesineiden tapaan puhtaiksi huuhdottuina metallinkeräysastiaan.

Kartonkinen glögipakkaus sen sijaan kelpaa kartongin keräykseen alumiinivuorauksesta huolimatta. Huuhdo, valuta ja pakkaa tölkit tilan säästämiseksi sisäkkäin. Lasiset glögipullot taas voi kierrättää pakkauslasina. Viiniglögipullot otetaan vastaan kauppojen palautusautomaatteihin.

Ruokahävikki pienenee, kun joulukinkun lopuista valmistaa pyhien jälkeen vaikka kinkkukiusauksen. Suurikokoiset luut kannattaa lopuksi lajitella polttokelpoiseen jätteeseen. Pienemmät luut, kuten kanan luut, kelpaavat myös biojätteen joukkoon.

Biojätteeseen tai kotikompostoriin voi laittaa myös leivinpaperin. Mikäli biojätettä ei kerätä erikseen tai kompostoida, lajitellaan leivinpaperit polttokelpoisen jätteen astiaan. Myös lautasliinat ovat biojätettä.

Rasva ei kuulu viemäriin. Lounais-Suomen Jätehuolto muistuttaa, että juoksevat rasvat eivät myöskään kuulu biojätteen keräysastiaan. Juoksevat rasvat laitetaan sen sijaan esimerkiksi maitotölkkiin pakattuna polttokelpoisen jätteen astiaan. Jäähtyneen ja kiinteän kinkunrasvan voi laittaa myös biojätteen joukkoon.

Perinteisesti mädin tai merileväkaviaarin kanssa nautittava smetana on pakattu useimmiten muovipurkkiin. Nämä purkit kuuluvat muovipakkausten keräykseen. Huuhdo pakkaus tarvittaessa haalealla vedellä.

Mikäli pakkauksen puhdistus vaatii lämmintä vettä tai tiskiainetta, kannattaa se energian ja veden säästämiseksi lajitella ennemmin polttokelpoiseen jätteeseen.

Purkin kansi voi olla joko metallia tai muovia. Tarkastat asian helpolla rypistystestillä: jos kansi jää puristettaessa muotoonsa, lajittele se metallinkeräykseen.

Joulun aikaan monet käyvät myös hautausmaalla. Tällöin saattaa alkaa mietityttää, mitä käytetylle hautakynttilälle kuuluisi tehdä.

Lounais-Suomen Jätehuolto neuvoo, että lasinen hautakynttilä lajitellaan polttokelpoiseen jätteeseen, sillä kuumuutta kestävä lasi ei sovellu lasipakkausten keräykseen.

Polttokelpoinen jäte on oikea osoite myös muovisille hautakynttilöille.

Metalliset kannet sitä vastoin lajitellaan metallinkeräykseen.

Jätettä voi myös vähentää käyttämällä lasisen hautakynttilän uudelleen niin, että laittaa sen sisälle uuden kynttilän.

Mikäli käytössä on ollut led-hautakynttilä, on hyvä pitää mielessä, että ne kuuluu toimittaa sähkölaitteiden vastaanottopisteeseen.

Myös muut rikkoutuneet led-kynttilät kuuluvat sähkölaiteromun keräykseen samoin kuin kokonaiset valosarjat. Lajitteluasemien, jätekeskusten ja kierrätyskeskusten lisäksi sähkölaitteita vastaanottavat myös suuremmat kaupat.

Joulukalenterien ja suklaarasioiden pahviset osat lajitellaan kartonkikeräykseen. Muoviosat ja -kääreet lajitellaan muovipakkausten keräykseen. Konvehtirasioiden kerrosten välissä oleva suojapaperi sen sijaan on polttokelpoista jätettä. Kääreellisten konvehtien kääreet lajitellaan pääsääntöisesti muovipakkauksiin.

Käyttökelvottomat joulutekstiilit kuuluvat poistotekstiilikeräykseen. Rikki menneet joulukoristeet, esimerkiksi joulupallot, lajitellaan polttokelpoiseen jätteeseen.

Joululahjojen kiiltävät käärepaperit kuuluvat polttokelpoisen jätteen astiaan, eivät paperinkeräykseen. Polttokelpoiseen jätteeseen kuuluvat myös pakettinarut.

Jos postinkantaja kiikuttaa laatikkoon joulukortteja, etkä halua jemmata niitä muistojen laatikkoon, ne lajitellaan paperinkeräykseen. Myös kirjekuoret lajitellaan paperinkeräykseen. Lounais-Suomen Jätehuolto neuvoo, että vanhat joulukortit soveltuvat toisaalta mainiosti myös uusien korttien tai joulukoristeiden askarteluun.

Joulukuusia otetaan vastaan risujätteenä veloituksetta jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla.

Mikäli sinulla on ollut käytössäsi muovikuusi, ja se on nyt useana osana, on jätteelle oikea osoite metallinkeräys. On nimittäin hyvä pitää mielessä, että vaikka muovikuusesta puhutaankin muovikuusena, on suurin osa sen painosta metallia.

Joulun aikana kertyneet steariini- ja parafiinijäämät kannattaa kerätä talteen ja käyttää uusien kynttilöiden valmistukseen. Jos kynttilän valaminen ei luonnistu, kuuluvat kynttilöiden jämät polttokelpoiseen jätteeseen.

Tuikkujen ja roihujen alumiinikuoret lajitellaan metallinkeräykseen.

Vaikka vuoden vaihtumiseen onkin vielä aikaa, kannattaa jo tässä vaiheessa kerrata myös ilotulitteiden kierrätykseen liittyvät asiat.

Ammutut, täysin sammuneet ja jäähtyneet raketit ovat polttokelpoista jätettä. Rakettiroska nimittäin sisältää muun muassa muovia. Käyttämättä jääneet ja vanhentuneet ilotulitteet tulee toimittaa ensisijaisesti myyjille, mutta silloin, jos tämä ei ole mahdollista, on syytä ottaa yhteyttä poliisiin.

Käytetyt tähtisadetikut voi laittaa metallinkeräysastiaan, kunhan ne ovat jäähtyneet.

Uudenvuoden tinat eivät nimestään huolimatta ole tinaa, vaan enimmäkseen ympäristölle myrkyllistä lyijyä. Tinaa ei enää myydä, mutta mikäli sitä löytyy vielä kotoa, toimita se jätekeskuksiin, lajitteluasemille tai vaarallisen jätteen kiertäviin keräyksiin.