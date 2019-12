Influenssaepidemia alkamassa – vielä ehtii suojautua rokotteella

THL:n hankkimista 1,7 miljoonasta rokotteesta 900 000 on rokotusrekisterin mukaan annettu.

Kimmo Haimi

Influenssaepidemia on käynnistymässä Suomessa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Joissakin sairaanhoitopiireissä todettujen tautitapausten määrä ylittää jo epidemian määritelmän, mutta valtakunnallisesti ollaan vasta epidemian rajoilla.

THL:n tartuntarekisteriin on ilmoitettu sekä A- että B-viruksia. Tapauksia on kaikkialta maasta ja niitä on todettu kaikenikäisillä.

Viikko sitten Suomessa oli annettu vajaat 900 000 influenssarokotetta rokotusrekisterin mukaan. Kaikkiaan THL on hankkinut 1,7 miljoonaa influenssarokotetta aikuisille ja lähes 120 000 nenäsumuterokotetta 2–6-vuotiaille. Rokotteen ehtii vielä ottaa.