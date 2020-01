Yle: Keskittämisasetus uhkaa vaarantaa päivystystoiminnan useissa keskussairaaloissa

Lari Lievonen

Voimassa olevan asetuksen mukaan lonkan ja polven tekonivelleikkauksia saa tehdä sairaaloissa, joissa leikkauksia kertyy 600 vuodessa. Kuvituskuva.

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen päättämä sairaaloiden leikkaustoiminnan keskittämisasetus uhkaa murentaa useiden keskussairaaloiden päivystystoiminnan. Asiasta kertoo Yle.

Ylen mukaan vaatimukset leikkausten vähimmäismääristä ovat osoittautuneet liian tiukoiksi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) toteaa Ylen haastattelussa, että joustojen salliminen leikkausten vähimmäismääriin lisäisi potilasturvallisuutta koko Suomessa.

Ministeri Kiuru huomauttaa, että leikkausten lopettaminen tiukkojen vaatimusten vuoksi on johtanut useiden lääkäreiden lähtöön. Lääkäreiden lähtö puolestaan vaarantaa päivystystoiminnan jatkumisen.

Jotta osaajien puutetta voidaan lievittää, tarvitaan leikkausmääriin Kiurun mukaan pieniä joustoja.

Voimassa olevan asetuksen mukaan lonkan ja polven tekonivelleikkauksia saa tehdä sairaaloissa, joissa leikkauksia kertyy 600 vuodessa.

Rintasyöpäleikkauksissa ja selkäleikkauksissa vähimmäismäärä on 150 vuodessa. Osassa syöpäleikkauksia rajana on 70 leikkausta ja olkapään tekonivelleikkauksessa raja on 40.

Yle: Keskussairaaloiden päivystys uhattuna merkittävässä osassa Suomea – Ministeri Kiuru: "Osaajista on pidettävä kiinni"