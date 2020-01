Turkistarhoilta karkuun päässeet ketut täyttävät villieläinhoitolan tiloja

Nordic Wildlife Care

Yksi Nordic Wildlife Care -villieläinhoitolassa olleista tarhaketuista.

Turkistarhoilta karanneita kettuja koskevia soittoja tulee vaikka kuinka paljon, kertoo Nordic Wildlife Care -villieläinhoitolan omistaja Markku Harju "Jos kaikkia ilmoitettuja kettuja alkaisi pyydystää, niin voisi vaikka tarhan perustaa."

Karkulaiset ovat peräisin sieltä, missä turkistarhausta harjoitetaan, Harju sanoo. "Pohjanmaalta, Pohjois-Pohjanmaalta ja ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta. Soittoja tulee myös Keski-Suomesta."

Kettuja otetaan kiinni supiloukuilla. Jos Harju ei itse lähde pyydystämään kettuja, hän neuvoo puhelimitse mitä pitää tehdä. Karkulainen on yleensä niin nälkäinen, että se on helppo loukuttaa. Tarhakettu ei osaa pyydystää luonnosta ravintoa eikä oikein ymmärrä kokonaisten hiirien saatikka lintujen päälle, Harju kertoo. Siksi loukussa on yleensä oltava tarjolla valmiiksi avattu saalis.

Kaikkia karanneita kettuja Harju ei voi itse pitää. Ylimääräisille eläimille etsitään sellainen sijoituspaikka, jolla on tarjota lain määräykset täyttävä kettujen tarha.

Harju ei halua kertoa, montako karkulaista Mustasaaressa Pohjanmaalla sijaitsevassa hoitolassa on. "En kerro määrää, koska kettuja on varastettu."

"Tämä asia kuumentaa tunteita. Hoitolassa yksikin kettu saa 600 neliömetrin kokoisen tarhan ja lämmitetyn kopin. Tarhalla ne elävät pienissä verkkohäkeissä. Esimerkiksi tätä asiaa en saisi kertoa julkisesti."

Harju kertoo saaneensa uhkailuja omalla facebook-seinällään julkaisemiensa kommenttien takia. Omien sanojensa mukaan hän ei jatkossakaan aio säästellä sanojaan. "Kyllä tarhaajat sen tietävät."

