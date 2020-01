Terveyskeskuslääkärin työviikosta yksi päivä kuluu muille kuuluvien tehtävien hoitamiseen: "Ei tietenkään ole järkevää työpanoksen käyttöä"

Terveyskeskusten lääkäritilanne 2019 -tutkimuksen mukaan 64 prosenttia johtavista lääkäreistä on sitä mieltä, että terveyskeskuslääkäreiden työnkuvassa on sellaisia tehtäviä, jotka jonkin muun ammattiryhmän olisi tarkoituksenmukaisempaa tehdä.

Terveyskeskuslääkärin työstä jopa viidennes on muille ammattiryhmille kuuluvia tehtäviä, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Samaan aikaan terveyskeskusten lääkärivaje on kasvanut 1,8 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Myös sijaisten määrä on laskenut ja ostopalveluiden käyttö lisääntynyt.

Terveyskeskusten lääkäritilanne 2019 -tutkimuksen mukaan 64 prosenttia johtavista lääkäreistä on sitä mieltä, että terveyskeskuslääkäreiden työnkuvassa on sellaisia tehtäviä, jotka jonkin muun ammattiryhmän olisi tarkoituksenmukaisempaa tehdä.

"Resurssien niukkuus on johtanut avustavan henkilöstön vähentämiseen. Sen seurauksena lääkärit hoitavat muun muassa sihteereiden ja laitosapulaisten töitä. Tämä ei tietenkään ole järkevää lääkärin työpanoksen käyttöä", toteaa Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen tiedotteessa.

Johtavien lääkäreiden mukaan vastaanottohuoneen varustelu kuuluisi luontevasti avustavalle henkilökunnalle, tilastointi ja toimistotyö sihteereille, potilasasioiden valmistelu ennen vastaanottoa hoitajille ja sosiaalipuolen palveluohjaus sosiaalihoitajille.

Lokakuun alussa terveyskeskuksissa oli hoitamatta 296,5 lääkärin tehtävää, mikä oli 7,5 prosenttia kaikista tehtävistä.

"Pitkään jatkuneen kasvun jälkeen sijaisten määrä on laskenut. Laskun taustalla on monenlaisia tekijöitä, muun muassa vaikeuksia sijaisten saatavuudessa. Samalla ostopalvelujen ja ulkoistusten käyttö on jonkin verran lisääntynyt", Pärnänen kertoo.

Johtavilta lääkäreiltä kysyttiin hoitotakuun toteuttamisen vaatimaa lisälääkärimäärää. Vain kuudennes johtavista lääkäreistä katsoi selviävänsä nykyisellä vakanssimäärällä. Keskimäärin lisävakansseja arvioitiin tarvittavan vajaa viidennes, minkä perusteella koko maassa lisävakanssitarve olisi noin 725.

"Tämä on linjassa hallitusohjelman kanssa. Sen mukaan tavoite nopeammasta hoitoon pääsystä voidaan saavuttaa noin tuhannen yleislääkärin lisäyksellä, joista noin kolmensadan lääkärin lisäys on saatavissa pitkään täyttämättöminä olevien virkojen täyttämisellä ja tilapäisten vuokralääkäriostojen korvaamisella vakinaisilla lääkäreillä."

Lääkäriliiton yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Kuntatyönantajien kanssa toteuttama tutkimus kartoitti terveyskeskusten lääkärintehtävien hoitamisen tilannetta 2. lokakuuta.

Kyselyn kohderyhmänä olivat terveyskeskusten johtavat lääkärit ja alueena koko maa. Kyselyyn vastasivat kaikkien suomalaisten terveyskeskusten johtavat lääkärit. Heitä on noin 140.