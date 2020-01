Iran kiistää USA:n, Kanadan ja Britannian väitteet ohjuksen osuudesta koneen putoamiseen – lentoturmassa menehtyi 17 Ruotsin kansalaista

Kaikki maahan syöksyneessä ukrainlaiskoneessa olleet 176 ihmistä kuolivat. LEHTIKUVA/AFP

Ruotsin ulkoministeriö vahvistaa, että alas syöksyneessä ukrainalaiskoneessa oli 17 Ruotsista tulevaa ihmistä. Asiasta kertoo Ruotsin ulkoministeri Ann Linde Twitterissä.

Ulkoministeriö ei kuitenkaan sulje pois sitä, että luku nousee vielä.

"He kaikki olivat jonkun lapsia, luokkakavereita, ystäviä tai kollegoita. Ajatukseni ovat omaisten luona", Linde kirjoitti Twitterissä.

Iranin ulkoministeriön aiemmin kertoma tieto oli, että koneessa olisi ollut kymmenen Ruotsin kansalaista.

Ukrainalaiskone syöksyi maahan Iranissa toissa päivänä, ja kaikki koneessa olleet 176 ihmistä kuolivat. Suurin osa matkustajista oli iranilaisia ja kanadalaisia.

Ruotsin ja Iranin väliset lennot on keskeytetty toistaiseksi, kertoo Ruotsin liikennehallitus. Ruotsin ja Iranin välillä liikennöivä Iran Air tarvitsee nyt Ruotsin viranomaiselta luvan lentoihin.

Syynä ovat liikennehallituksen mukaan lentoturmaan liittyvät epäselvyydet ja lentoturvallisuus.

Iranin ilmailuhallinnon johtaja Ali Abedzadeh sanoo olevansa varma, että pudonneeseen koneeseen ei osunut ohjusta.

"Yksi asia on varma: tähän koneeseen ei osunut ohjusta", Abedzadeh sanoi pääkaupunki Teheranissa pitämässään lehdistötilaisuudessa.

Abedzadehin mukaan turmasta on suoritettava perusteellinen tutkinta ennen johtopäätösten vetämistä.

Iranin ulkoministeriön mukaan asiaa tutkitaan Ukrainan, lentokonevalmistaja Boeingin ja turmassa osallisina olleiden maiden asiantuntijoiden kanssa.

"Tulokset julkaistaan läpinäkyvästi niiden valmistuttua, ulkoministeriön tiedotteessa todetaan."

Iran kertoi perjantaina, että kymmenen hengen kanadalaisryhmä on matkalla maahan avustamaan turman tutkinnassa. Ryhmän on määrä selvittää kanadalaisiin uhreihin liittyviä asioita.

USA, Kanada ja Britannia epäilevät, että kone ammuttiin alas.

Yhdysvaltojen puolustusministeriön Pentagonin lähteiden mukaan Iran ampui konetta kahdella ilmatorjuntaohjuksella.

Myös Kanadan pääministerin Justin Trudeaun mukaan Iranissa pudonnut ukrainalainen matkustajakone ammuttiin alas. Trudeau on kertonut, että heillä on tietoa ja todisteita useista tiedustelulähteistä.

"Tiedämme, että tämä on saattanut olla tahatonta. Kanadalaisilla on kysymyksiä, ja he ansaitsevat saada vastauksia", Trudeau sanoi toimittajille.

Britannian pääministeri Boris Johnson arvioi myöhään torstai-iltana, että lentokone todennäköisesti ammuttiin alas.

"Nyt olemme saaneet tietoja, joiden mukaan kone ammuttiin alas ilmatorjuntaohjuksella. Tämä on hyvin saattanut olla vahinko", Johnson sanoi lausunnossaan.

Ukraina kertoi tänään saaneensa Yhdysvalloilta "tärkeää tietoa" liittyen koneeseen. Ukraina ei kommentoinut tarkemmin jaettujen tietojen sisältöä. Ukrainan presidentin mukaan ohjusten osuutta ei voida sulkea pois mutta ei myöskään vielä vahvistaa. Ukrainan on määrä keskustella turmasta tänään iltapäivällä Yhdysvaltojen kanssa.

Euroopan unioni kertoo vaativansa luotettavaa ja itsenäistä tutkintaa tapahtumista. EU:n mukaan vielä ei ole olemassa varmoja todisteita siitä, mikä turman aiheutti.

Myös sotilasliitto Nato uskoo, että iranilaisohjus pudotti ukrainalaiskoneen. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoo, ettei Natolla ole mitään syytä epäillä liittolaismaidensa esittämiä tietoja siitä, että iranilainen ohjus pudotti ukrainalaiskoneen.

New York Times -lehti on julkaissut videon, jossa ilmeisesti näkyy Iranin ohjuksen osuminen lentokoneeseen lähellä Teheranin lentokenttää. Ukrainalaiskone lakkasi keskiviikkona samalla alueella lähettämästä signaalia ennen kuin se putosi. Lehti on tarkistanut, että video on aito.

Videolla kuuluu räjähdys, kun ohjus osuu koneeseen, mutta kone ei räjähdä. Lehti on määritellyt, että räjähdyksen jälkeen kone jatkoi lentämistä useita minuutteja ja kääntyi takaisin kohti lentokenttää.

Videolta saatavat visuaaliset ja äänijohtolangat sopivat yhteen ukrainalaiskoneen lentoratatietojen ja putoamisalueelta saatujen satelliittikuvien kanssa. Satelliittikuvat on otettu torstaina, ja ne toimitti New York Timesille avaruusteknologiayritys Maxar Technologies.

Videolla kuluu noin 10 sekuntia räjähdyksen aiheuttaman valovälähdyksen ja räjähdysäänen välillä. Äänen viive tarkoittaa lehden mukaan, että kone oli tapahtumahetkellä hieman yli kolmen kilometrin päässä kamerasta. Tämä sopii yhteen ukrainalaiskoneen lentoradan kanssa. Sen on tallentanut lentoja jäljittävä FlightRadar24. Videolla näkyvät rakennukset vastaavat rakennuksia, joita näkyy samalta alueelta otetuissa satelliittikuvissa.

New York Timesin mukaan yhdysvaltalaiset tiedusteluviranomaiset ovat arvioineet, että koneen ampui alas venäläisvalmisteinen ilmatorjuntaohjus, joka ampui konetta kohti kaksi ohjusta.