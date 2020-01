Luulitko, että runsas television katselu ja vähäinen liikunta kulkevat käsi kädessä? Tuoreen tutkimuksen mukaan säännöllisesti liikkuvat miehet katsovat myös runsaasti televisiota

Jaana Kankaanpää

Tutkimuksessa tutkittavia seurattiin kyselytutkimuksilla kymmenen vuoden ajan.

Tuoreen kansainvälisen yhteistyötutkimuksen mukaan suuri osa säännöllisesti liikkuvista aikuisista miehistä katsoo televisiota enemmän kuin vähän liikkuvat miehet. Sen sijaan naisilla vähäinen liikunta ja runsas television katselu ovat yhteydessä toisiinsa eli aktiivisesti liikkuvat naiset katsovat televisiota vähemmän kuin vähän liikkuvat naiset.

Tutkimuksessa tutkittavia seurattiin kyselytutkimuksilla kymmenen vuoden ajan. Etenkin runsas yli kolmen tunnin päiväkohtainen television katselu on aktiivisesti liikkuvilla naisilla harvinaista.

Yllättävää tutkimuksessa oli se, että siinä seuratut, aktiivisesti liikkuvat miehet katsoivat televisiota useammin kaksi tuntia ja harvemmin vain yhden tunnin päivässä. Aktiivisesti liikkuvilla miehillä näytti siis olevan aikaa niin runsaampaan television katseluun kuin liikuntaan.

Likes-tutkimuskeskuksen erikoistutkija Xiaolin Yang kertoo, että aiemman tutkimuksen perusteella yksi selittävä tekijä naisten ja miesten erilaisille tuloksille voi olla se, että liikunnan harrastamisen taustalla vaikuttavat erilaiset syyt.

"Miehillä yleisimpiä syitä ovat elämyksellisyys ja kilpaurheilu, jotka voivat olla motiiveja myös television katsomiseen, esimerkiksi urheilun seuraamiseen televisiosta. Naisilla puolestaan terveydestä huolehtiminen on tärkeä peruste liikunnan harrastamiseen, ja terveystietoiset naiset saattavat myös vältellä television katselua terveydellisistä syistä", hän sanoo tiedotteessa.

Toinen selittävä tekijä voi tutkijoiden mukaan olla ajankäyttö ja kotitöihin käytetty aika.

"Ajankäyttötutkimuksista tiedetään, että suomalaiset naiset käyttävät keskimäärin tunnin päivässä enemmän aikaa kotitöihin kuin miehet. Näyttää siltä, että aktiivisesti liikkuvilla naisilla vapaa-aika kuluu muihin asioihin kuin television katseluun", Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan väitöskirjatutkija Irinja Lounassalo kommentoi.

Tutkimus on julkaistu Journal of Physical Activity and Health -tiedejulkaisussa.