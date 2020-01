Aasiaan matkustavien kannattaa pestä käsiään ja välttää eläintoreja koronavirustartunnan välttääkseen

Vivek Prakash

Hongkongin lentokentällä matkailijat käyttivät torstaina kasvomaskeja suojautuakseen virukselta.

Kuinka vaarallinen uusi koronavirus on ja voiko se aiheuttaa maailmanlaajuisen epidemian, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Jussi Sane?

"Tapauksia on nyt ollut noin 600. Ne painottuvat iäkkäämpiin, miehiin ja sellaisiin, joilla on perussairauksia taustalla. Kuolleet ovat kuuluneet riskiryhmiin, ja suurin osa tartunnoista on ollut lieväoireisia. Riskiarvioon tarvitaan edelleen lisätietoja.

Virus voi siirtyä ihmisestä toiseen lähikontaktissa, mutta WHO arvioi vielä, kuinka tehokkaasti se tarttuu. Maailmanlaajuisen pandemian riski on tässä hyvin pieni. Kaikki pandemiat ovat olleet influenssaviruksen aiheuttamia, ja Suomessakin kuolee influenssaan vuosittain satoja ihmisiä."

Onko suomalaisten syytä varautua virukseen ja esimerkiksi välttää matkustamista Kiinaan?

"Tällä hetkellä ei ole mitään erityisiä matkustussuosituksia tai rajoituksia. Korostamme, että kun Aasiaan matkustaa, pitää yleisesti huolehtia käsihygieniasta ja välttää toreja, joilla myydään eläviä ja kuolleita eläimiä sekä välttää läheistä kosketusta luonnoneläimiin ja kypsentämättömän lihan syömistä. Riskit on hyvä suhteuttaa. Influenssan saaminen matkoilta on suurempi riski kuin uusi koronavirus."

Kiinan on katsottu salailleen sars-epidemiaa vuonna 2003. Vaikuttaako se nyt toimivan toisin?

Sarsin kanssa oli salailua, ja se on dokumentoitu hyvin. Nyt tietoa on tullut nopeasti. Uuden viruksen tapausryväs havaittiin ja virus eristettiin nopealla aikataululla. Kiinalaiset myös jakoivat viruksen käyttöön muille maille, ja sen perusteella voidaan tehdä testejä.

Koronavirus on saanut pörssikurssit maailmalla laskuun ja Kiina on eristänyt sen vuoksi kaupunkeja. Kuolonuhrien määrä on kuitenkin melko pieni. Ylireagoidaanko epidemioiden uhkaan?

"Eristys- ja karanteenipäätökset ovat radikaaleja toimia, ja niillä on yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Aina joudutaan miettimään, ovatko toimet suhteessa tilanteen vakavuuteen. WHO on yleisesti linjannut, että laajamittaiset karanteenitoimet eivät ole tehokkaita, mutta Kiina saa toki tehdä omia päätöksiään."

Mitä käytännön merkitystä on sillä, jos Maailman terveysjärjestö WHO julistaa uuden koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhaksi?

"Silloin todettaisiin, että tauti täyttää kansainvälisen erityistilan kriteerit. Se tehostaisi WHO:n torjuntatoimia ja resursointia tilannetta varten ja tehostaisi kansainvälistä yhteistyötä. Nyt on voimassa kaksi tällaista julistusta, ebola ja polio."

Onko koronavirus saanut suomalaisia perumaan matkojaan Kiinaan, Finnairin viestintäpäällikkö Mari Rouvi? Voiko lipuistaan saada rahoja takaisin viruksen pelon vuoksi?

Olemme saaneet yksittäisiä kyselyitä koronavirukseen liittyen. Toimimme toistaiseksi normaalien lippusääntöjen mukaan ja seuraamme viranomaisten antamia ohjeistuksia.

Onko viruksen uhkaan varauduttu Kiinan-lennoilla?

Tiedossamme ei ole, että Finnairin lennoilla olisi ollut yhtään koronavirusepäilyä. Jos matkustajan epäillään saaneen koronavirustartunnan, hänet sijoitetaan istumaan mahdollisimman kauas muista matkustajista ja häntä pyydetään käyttämään suojaimia. Mahdollisuuksien mukaan yksi WC-tila annetaan sairastuneen käyttöön. Sairastuneen kanssa tekemisissä olevan henkilökunnan määrä supistetaan yhteen, ja hänetkin suojataan asianmukaisesti.