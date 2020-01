Infektiolääkäri tyynnyttelee: ”Tuskin koronavirus ja jos onkin, se kyetään hallitsemaan”

Kari Salonen, Timo Lindholm

Kiinan Wuhanista Norjan kautta Ivaloon tulleet kaksi kiinalaismatkailijaa ovat karanteenissa Ivalon terveyskeskuksessa.

”Haluan muistuttaa, että vaikka toimimme varotoimiohjeiden mukaan, niin tavalliset taudit ovat kuitenkin yleisempiä ja tässäkin tapauksessa se voi olla joku muu. ”

Broaksen mukaan kansalaisilla ei ole syytä huoleen.

”Ei kannata panikoitua. Ja vaikka kyseessä olisikin koronavirus, se pystytään Suomessa hyvin hallitsemaan.”

Kohu alkoi perjantaiaamuna, kun levisi tieto, että Kiinan Wuhanista Norjan kautta Ivaloon tulleet kaksi kiinalaisturistia olivat hakeutuneet hengitystieoireiden vuoksi terveyskeskuksen päivystykseen.

Broaksen mukaan matkaajista toisella oli ollut flunssaoireita, toisella lievempiä oireita.

”Päivystävä terveyskeskuslääkäri on käynyt läpi historian ja todennut, että matkalaisilla on tämä Wuhan-yhteys. Heistä on otettu näytteet, jotka on lähetetty perjantaiaamuna analysoitavaksi Helsinkiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL:een), jolla on tapaukseen liittyvä tutkimusdiagnostiikka”, Broas sanoo.

Vielä ei ole selvyyttä, onko kyse tosiaankin koronaviruksesta. Ohjeet lähtevät siitä, että jos henkilö on ollut Wuhanissa kahden viimeisimmän viikon aikana ja sairastuu sitten hengitystieinfektio-oireisiin, pyydetään selvittämään, voiko taustalla olla tämä uudentyyppinen koronavirus.

”Todennäköistä on, että kyseessä on joku muu kuin koronaviruksen aiheuttama infektio. Wuhan on 10 miljoonan asukkaan kaupunki ja sielläkin tapauksia on todettu vain muutamia satoja”, Broas muistuttaa.

Samaa korosti Inarin johtava lääkäri Outi Liisanantti.

”Tavalliset virukset ovat tällä hetkellä todennäköisin vaihtoehto. Normaali hyvä käsihygienia on tällä hetkellä riittävä suojatoimi, yskiminen hihaan ja käsidesinfektion käyttö”, hän ohjeisti.

Inarissa mahdollisesti matkailevia wuhanilaisia turisteja, joilla on kuumetta yli 38 astetta ja hengitystieoireita, pyydettiin joko itse tai matkanjärjestäjän kautta soittamaan hätänumeroon 112.

Kiinalaisturistit ovat vielä eristyksissä. Normaalin käytännön mukaisesti tutkimukset tehdään heidän omassa huoneessaan, jolloin jatkotartuntariskiä ei tule. Henkilökunta käyttää suojaimia ja jos tarvitaan vuodeosastohoitoa, niin sekin tapahtuu omassa, erillisessä huoneessa.

Kotiuttaminen karanteenista tapahtuu Broaksen mukaan vasta, kun negatiiviset vastaukset ovat käytettävissä.

Toimintaa Ivalon tapauksessa Broas kiittelee tehokkaaksi.

”Saimme THL:n uudet ohjeet keskiviikkona, jolloin ne toimitettiin myös kaikkiin paikallisiin yksiköihin. Täällähän on tähän aikaan erityisen paljon matkailijoita Kiinasta sikäläisen uudenvuoden vuoksi”, hän sanoo.

Koronavirus on iso heimo viruksia. Tavallisissa flunssissakin on koronavirusta. Uudentyyppiset koronavirukset ovat olleet jossakin eläinryhmässä ja ne muuttuvat niin, että ne tarttuvat ihmisiin ja voivat levitä ihmisistä toisiin, kuten Wuhanin tapauksessakin on arvioitu.

”Niihin ei ole mitään spesifiä lääkehoitoa, vaan se on oireen mukaista hoitoa. Ihmisen koronavirukset aiheuttavat normaalia nuhakuumetta ja flunssaa. SARS ja MERS esimerkiksi ovat muuntuneet ja alkaneet aiheuttaa ihmiselle tauteja ja levitä ihmisestä toiseen. Siksi uusien tapausten ilmaantuessa pyritään estämään viruksen leviäminen”, Markku Broas sanoo.