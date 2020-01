Tuloksia Lapin kiinalaisturistien koronavirusnäytteistä odotellaan tänä iltana

LEHTIKUVA / TARMO LEHTOSALO

Kaksi kiinalaisturistia hakeutui myöhään eilen illalla Ivalon terveyskeskukseen flunssaoireiden vuoksi.

Wuhanista saapuneita kiinalaisturisteja pidetään eristyksissä Ivalon terveyskeskuksen vuodeosastolla ainakin niin kauan, kunnes heidän koronavirusnäytteidensä tulokset selviävät. Näin kertoi johtava lääkäri Outi Liisanantti Inarin kunnanterveyskeskuksesta koronavirusepäilyjä koskevassa tiedotustilaisuudessa iltapäivällä.

Näytteiden tuloksia saadaan Lapin keskussairaalan mukaan noin kello 19.30. Jos näytteiden tulos on positiivinen, odotetaan ohjeita Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Jos tulos on puolestaan negatiivinen matkailijat pääsevät todennäköisesti pois osastolta.

"Ei tiedetä, miten heidän lomansa siitä jatkuu, mutta täällä emme pidä heitä kauempaa kuin on tarpeen", Liisanantti sanoi.

Koronavirusnäytteet otettiin potilaista tänään aamulla, ja ne lennätettiin Helsinkiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle analysoitaviksi.

Kiinalaisisä ja -poika eristyksissä, myös äiti karanteenissa

Kaksi kiinalaisturistia hakeutui myöhään eilen illalla Ivalon terveyskeskuksen päivystykseen flunssaoireiden vuoksi. Liisanantti kuvailee potilaiden hengitystieinfektio-oireita lieviksi.

Ohjeiden mukaisesti koronavirusinfektion mahdollisuutta alettiin selvittää.

"THL on linjannut, että koronavirusta tulee epäillä, jos matkustaja on tullut Wuhanin alueelta tai on ollut kontaktissa viimeisen kahden viikon aikana Wuhanin alueella oleviin ihmisiin ja hänellä on kuumetta yli 38 astetta ja hengitystieinfektio-oireet", Liisanantti sanoi infossa.

Liisanantti kertoi aiemmin päivällä STT:lle, että hoitoon hakeutuneet ovat kiinalaisperheen isä ja poika. Perheen äiti on johtavan lääkärin mukaan erinomaisessa kunnossa. Hänkin on sisällä terveyskeskuksessa ja karanteenissa.

"Hän on nyt täällä meillä ihan sen takia, ettei nyt ole sitten mahdollinen tartuttaja", Liisanantti kertoi STT:lle puhelimitse ennen infoa.

Kaikki kolme ovat sijoitettuna samaan huoneeseen, koska terveyskeskuksessa on Liisanantin mukaan vain yksi hyvä eristyshuone.

Liisanantti ei kerro, minkä ikäisistä kiinalaisista on kyse.

"Terveitä, hyväkuntoisia nuoria ihmisiä", hän tyytyi toteamaan.

"Mahdollisuus koronavirusinfektioon varmasti yksi miljoonasta"

Liisanantti sekä Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine arvioivat molemmat infossa, että todennäköisyys sille, että turisteilla olisi uudenlainen koronavirustartunta, on hyvin pieni.

"Mahdollisuus tähän koronavirusinfektioon on varmasti yksi miljoonasta", Liisanantti sanoi.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas kertoi aiemmin puhelimitse STT:lle, että kiinalaisperhe saapui Suomeen kaksi päivää sitten Norjan kautta. Liisanantin mukaan kiinalaisten reitti Norjan kautta Suomeen on hyvin viranomaisten tiedossa. Matkaajat ovat kulkeneet maata pitkin. Johtava lääkäri ei kuitenkaan kerro perheen liikkeistä tarkemmin julkisuuteen.

"Koska tässä ei ole kyseessä vakava epäily, me emme katso tarpeelliseksi paljastaa tarkempia lentoaikoja tai muita tietoja ihan yksilöturvan suojaamiseksi", hän sanoi ja jatkoi, että THL tarvittaessa linjaa, jos yksityiskohtia matkasta on tarpeen kertoa julkisuuteen.

Sekin on pääpiirteittäin tiedossa, ketkä ovat altistuneet mahdolliselle pisaratartunnalle.

"Tuo ihmismäärä näyttää olevan pieni", Liisanantti sanoi.

Tällä hetkellä ei vaikuta siltä, että riskiryhmät olisivat altistuneet mahdolliselle tartunnalle. Tartuntaepäilyt rajoittuvat vain kahteen kiinalaiseen.

Liisanantti korostaa, että Ivalon terveyskeskuksesta ei jaeta esimerkiksi hengityssuojaimia tartuntaepäilyn takia, vaan perushygienia eli käsienpesu ja suun suojaaminen yskittäessä riittää.