Kiinalaisturistien koronavirusepäilyt Ivalossa ovat aiheettomia

Wuhanista tulleista matkustajista on otettu koronavirusinfektionäytteitä useissa eri maissa, koska tähän aikaan vuodesta on kaikkein eniten hengitystieinfektioita.

Ivalossa paljastuneet Wuhanin koronavirusepäilyt ovat testissä osoittautuneet aiheettomiksi, kertovat THL ja Lapin sairaanhoitopiiri.

Kaksi Kiinan Wuhanista saapunutta turistia oli hakeutunut viime yönä Ivalon terveyskeskukseen influenssaoireiden vuoksi. Heiltä otettiin koronavirusnäytteet, jotka lähetettiin Helsinkiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) analysoitaviksi.

Näytteiden perusteella kyse ei kuitenkaan ollut koronaviruksesta.

Johtava lääkäri Outi Liisanantti Inarin kunnan terveyskeskuksesta kertoi aiemmin tänään STT:lle, että hoitoon hakeutuneet kiinalaiset ovat isä ja poika. He ovat olleet eristettynä.

Perheen äiti on johtavan lääkärin mukaan erinomaisessa kunnossa. Hänkin on ollut sisällä terveyskeskuksessa ja karanteenissa.

Liisanantti sekä Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine arvioivat molemmat aiemmin tiedotustilaisuudessa, että todennäköisyys sille, että turisteilla olisi uudenlainen koronavirustartunta, on hyvin pieni.

"Mahdollisuus tähän koronavirusinfektioon on varmasti yksi miljoonasta", Liisanantti sanoi.

Epäilyjä useissa maissa

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen muistutti iltapäivällä STT:lle, että tilanteita, joissa Wuhanista tulleista matkustajista on otettu koronavirusinfektionäytteet, on ollut useissa eri maissa.

"Kannattaa muistaa, että tämä on juuri sitä aikaa vuodesta, jolloin on kaikkein eniten hengitystieinfektioita."

Epäily herää, jos 14 vuorokauden aikana Wuhanista saapumisen jälkeen sairastuu oireisiin, joita ovat kuume, yskä ja hengenahdistus.

Toinen mahdollisuus tautiin on silloin, jos on ollut yhteydessä ihmiseen, jolta Wuhanin koronavirus on varmennettu.

"Tämä laukaisee epäillyn. Sen jälkeen pyritään mahdollisimman nopeasti varmentamaan, onko kyseessä minkä mikrobiin aiheuttama infektio. Ei tutkita vain ainoastaan sitä koronaa vaan influenssaa ja muita mahdollisia hengitystieinfektion aiheuttajia."