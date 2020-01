Lapissa muutamia ihmisiä on otettu karanteeniin koronavirustartunnan varalta – tuloksia altistuneiden näytteistä voidaan saada jo huomenna

Lapin sairaanhoitopiirissä on tehty suunnitelmia myös sen varalle, että potilasmäärä kasvaa. LEHTIKUVA / LAURA HAAPAMÄKI

Lapissa muutamia ihmisiä on karanteenissa kiinalaisnaiselta mahdollisesti saadun koronavirustartunnan varalta, kertoi Lapin sairaanhoitopiiri alkuillan tiedotustilasuudessa Rovaniemellä.

Osa altistumisista on ollut pitkäkestoisia. Tapauksissa voidaan käyttää karanteenia, jossa henkilö otetaan jopa 14 vuorokaudeksi seurantaan.

Sairaanhoitopiirin mukaan suunnitelmia on tehty sen varalle, että potilasmäärä kasvaa. Lähes kaikki altistuneet ovat ulkomaalaisia ja liittyvät matkailuun. Altistuneiden tavoittaminen on ollut melko työlästä.

Sairaanhoitopiiri kertoo, että myös kahdella työntekijällä on ollut lyhytkestoinen altistus naisen kanssa. He ovat tällä hetkellä kotona ja tekevät etätöitä. Matkailijat ovat karanteenissa sairaalassa.

Sairaanhoitopiirin mukaan tuloksia nyt tutkittavana olevista altistuneiden näytteistä voidaan saada jo huomenna.

Koronavirustartunnan saaneen kiinalaisnaisen tilanne on ennallaan, ja hän on hyväkuntoinen. Hänet siirrettiin eilen eristykseen Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle.

Lapin sairaanhoitopiirin mukaan potilaan reitistä ei kerrota julkisuuteen yksityiskohtaisesti. Kyse on myös potilaan henkilötietojen suojaamisesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan EU-alueella on raportoitu 10 koronatapausta. Eilisen jälkeen on tullut ilmi yksi uusi tapaus Ranskassa. Tämän hetken arvio kuolleisuudesta on THL:n mukaan noin kaksi prosenttia sairastuneista.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas kertoi aiemmin päivällä, että arvio koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden ihmisten määrästä Suomessa on noussut. Altistuneita arvellaan nyt olevan 24, kun määräksi vielä eilen arveltiin 15.

Kaikkia mahdollisesti altistuneita ei ole vielä tavoitettu. Työtä vaikeuttaa se, että he ovat pääsääntöisesti matkailijoita, joiden tavoittaminen on vaikeaa ja vie enemmän aikaa. Olemme tehneet rivilistauksen kaikista, jotka täyttävät kriteerit, ja parasta aikaa meillä on oma tiimi, joka kontaktoi ja pyrkii löytämään heitä, Broas kertoi.

Broas uskoo, että mahdollisesti altistuneiden määrä ei enää nouse, mutta varma asiasta ei vielä voi olla.

