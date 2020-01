Seksille voi olla vaikea löytää aikaa lapsiperhearjessa – seksuaaliterapeutti kertoo, miten parisuhdetta voi hoitaa siitä huolimatta

Lähes puolet suomalaisista kokee, että seksille on vaikea löytää aikaa lapsiperhearjen keskellä.

Jukka Pasonen

Suukottelu, halaaminen, kosketus ja hellyydenosoitukset ovat oleellinen osa parisuhdetta, vaikka seksiä ei olisikaan.

Ruuhkavuosien ja lapsiperhearjen yhteensovittaminen seksielämän kanssa voi ajoittain tuntua varsin haasteelliselta.

Seksivälinekauppa Kaalimato.comin kyselytutkimus osoittaa, että kiireisinä ruuhkavuosina seksin määrä kumppanin kanssa saattaa kokea jyrkän laskusuhdanteen verrattuna aikaan ennen lapsia. Lähes puolet suomalaisista nimittäin kokee, että seksille on vaikea löytää aikaa lapsiperhearjen keskellä.

"Seksiin ja läheisyyteen kannattaa ehdottomasti yrittää panostaa kiireisen perhearjenkin keskellä, sillä seksi ylläpitää osakseen parisuhdetta. Se sekä lähentää kumppaneita että lisää parisuhteen onnellisuutta", Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen sanoo tiedotteessa.

Lavikainen muistuttaa, että jos seksi loppuu parisuhteesta kokonaan lasten saamisen myötä, voi seksitön kausi jäädä päälle pidemmäksi aikaa, ellei asiaan kiinnitetä huomiota. Hän korostaa, että seksittömiä hetkiä tulee kuitenkin lähes jokaisessa parisuhteessa joskus eteen, ja se on täysin normaalia. Terapeutin mukaan tilanteen ei kuitenkaan kannata antaa jatkua pitkään.

Jotta parisuhteen kipinä ei sammu seksittöminäkään kausina, kannatta kumppania huomioida arjessa. Lavikainen vinkkaa, että kumppania voi esimerkiksi auttaa kotitöissä. Arkiset teot nimittäin ilahduttavat ja viestivät arvostuksestasi kumppaniasi kohtaan.

Kipinän kannalta on tärkeää myös muistaa koskettaa kumppania. Suukottelu, halaaminen, kosketus ja muut hellyydenosoitukset ovat oleellinen osa parisuhdetta, vaikka seksiä ei olisikaan.

Kiireestä huolimatta on olennaista, että kumppanin kohtaa ja hänen kanssaan on aidosti läsnä.

"Viettäkää arjessa yhteistä laatuaikaa ilman puhelimia ja muita häiriötekijöitä. Sopiva hetki voi löytyä esimerkiksi aamupalapöydästä tai sohvannurkasta lapsen mentyä nukkumaan", terapeutti neuvoo.

Myös ajatusten ja kuulumisten päivittäinen vaihtaminen on tapa, josta kannattaa pitää kiinni hektisen arjen keskellä. Toisaalta on hyvä muistaa, että vaikka seksi on tauolla, ei seksiin liittyvän keskustelun tarvitse olla tauolla.

Vaikka parisuhteessa olisi kuinka ihanaa, jokainen meistä tarvitsee omaa aikaa.

"Tuulettuminen ulkona yksin tai ystävien kanssa tekee hyvää paitsi itselle myös parisuhteelle", Lavikainen korostaa.