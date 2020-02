MT:n verkkosisällöt ovat vapaasti luettavissa Sanomalehtiviikolla

Sanne Katainen

Somerolaisen Kiiruun koulukeskuksen kahdeksannen luokan oppilaat tutustuivat sanomalehtiin viime vuoden teemaviikolla.

Koulujen Sanomalehtiviikko alkaa maanantaina 3.2., ja teemaviikon ajan Maaseudun Tulevaisuuden kaikki verkkosisällöt ovat vapaasti luettavissa. Normaalisti maksumuurin takana olevat Plus-jutut avautuvat siten poikkeuksellisesti ilman kirjautumista.

"MT haluaa olla mukana valtakunnallisessa Sanomalehtiviikossa ja tarjota koululaisille mahdollisuuden tutustua kiinnostaviin juttuihimme. Meillä ilmestyy teemaviikolla myös sisältöjä, jotka on erikseen räätälöity koululaisia varten", kertoo MT:n uutispäällikkö Stina Haaso, joka on jo pitkään vastannut MT:n Sanomalehtiviikon tuotannosta.

"Äitinä olen sitä mieltä, että netin ja somen maailmassa kasvavien lasten on hyvä oppia lukemaan pidempiä tekstejä ja huomata, miten journalistinen, faktoihin perustuva asiasisältö eroaa muusta verkossa vastaan tulevasta materiaalista."

Sanomalehtiviikkoa on uutismedioiden ja koulujen yhteistyötapahtuma, jota on järjestetty jo vuosikymmeniä. Teemaviikon tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille työkaluja kriittiseen medialukutaitoon, oman media-arjen peilaamiseen sekä aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen.